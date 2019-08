Přerované tak měli jedinečnou možnost osobního setkání s autorem, mohli vychutnat exkluzivní expozici Kodetových děl a stylově tak zahájit přerovské Svatovavřinecké hody.

Dlužno dodat, že zahájení to bylo vskutku důstojné, ne každé město má totiž to štěstí, že si ve své Galerii obrazy Kristina Kodeta prohlédne. Mistr totiž pořádá dvě, maximálně tři výstavy ročně.

„Já teď maluju nejvíc hlavy, víte?“ říká s úsměvem Kristian Kodet.

„Vlastně maluju co mám na srdci, a maluju hodně, ale teď mně opravdu baví ty hlavy. Nebylo to tak vždycky, myslím tím, že jsem zpočátku nemaloval tak hodně. Můj táta byl sochař a na rozdíl ode mě vstával v šest hodin. Já si rád pospal, vstal jsem v jedenáct a šel jsem se za ním podívat do ateliéru. A on už měl vymodelovanou sochu! Mně to bylo trapný, že ten táta je tak činorodej, zatímco já spím. A tak jsem šel a aspoň něco namaloval. Táta mně nechal bejt, no ničeho mně netlačil a mně to strašně imponovalo,“ vzpomíná na své dětství a začátky Mistr Kodet.

První obraz? Let jedné mouchy

Na rozdíl od svého dědečka a otce se od útlého mládí věnuje malbě, i když silně ovlivněné jejich sochařským uměním.

„Já jsem to udělal trochu na just té rodině. Nejen táta, ale i dědeček byl sochař a já si řekl, že zůstanu u malování. Chtěl jsem je maličko pozlobit. Dobře si pamatuju i na svůj první obraz! To mi bylo asi dvanáct let a namaloval jsem Let jedné mouchy. Pak jsem ho za pět korun prodal sestřenici, a když jsem za ní po mnoha letech přijel do Ameriky zjistil jsem, že ho má pořád vystavený. Víte, mně se těžko mluví o vlastních obrazech, ale tento je opravdu zvláštní. I po šedesáti letech si vzpomínám, jak jsem ho maloval. Ale to už je strašná doba,“ směje se malíř.

Z přerovské galerie jsem nadšený

Kristian Kodet za dobu své činnosti namaloval stovky obrazů, vystavoval například ve Spojených státech amerických, v Německu, Belgii a samozřejmě v Čechách, nejčastěji v Praze. Vystavuje i tvoří také v milovaných Jižních Čechách a podle jeho slov je i Morava úžasná.

„Měl jsem několik výstav v Brně. V Přerově jsem úplně poprvé a jsem doslova nadšený místní galerií. Je to vzdušný, krásný, moderní prostor a s těmi mými obrazy to tu k sobě hezky ladí. Taky jsem moc mile překvapený, kolik lidí tu o moje obrazy má zájem, víte, to mě vždycky opravdu potěší.“ uzavírá Kristian Kodet.

Nově otevřené expozici dominují figurální náměty, díla, ve kterých je rozpoznatelný Kodetův umělecký rukopis na první pohled. Jednoduše ženy, milenci a oči. Témata, jichž se nejen Kristian, ale i sochaři z rodu Kodetů drželi po celý život. Na výstavě malíře, bohéma a bonvivána, milovníka vína a radostí života bude možné obrazy nejen shlédnout, ale také pořídit. Galerie města Přerova ji bude hostit do 15. září.