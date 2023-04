Ani jednání přerovského primátora Petra Vrány (ANO), který se ve čtvrtek sešel se zástupci vedení České pošty, nepřineslo zásadní obrat k lepšímu. V Přerově od 1. července zaniknou dvě pobočky pošty ze čtyř. Město usilovalo alespoň o zachování té v Předmostí - vedení pošty ale takovou možnost vyloučilo.

Obyvatelé Předmostí zrušení jediné pobočky České pošty v největší místní části Přerova nechápou. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Vysvětloval jsem jim, že pobočku v Předmostí potřebují nejen obyvatelé této největší místní části Přerova, ale i senioři z okolních místních částí - Vinar, Popovic, Čekyně nebo Lýsek. Schůzka byla ale jen o tom, že za námi přijeli zástupci vedení pošty s nulovým mandátem něco změnit. Vyslechli si naše názory, ale s ohledem na to, že už vláda o věci rozhodla, není cesty zpět,“ konstatoval zklamaně primátor Přerova Petr Vrána.

Výsledkem schůzky tedy bylo pouze konstatování, že dvě pobočky v Přerově od července zaniknou.

„Pošta v Předmostí padá, stejně jako pobočka na Trávníku. Obyvatelé města, kteří doteď využívali poštu na Trávníku, budou muset navštívit tu na náměstí. Lidé z Předmostí zase využijí pobočku v Husově ulici u nádraží,“ upřesnil.

Pošta v Přerově zruší dvě pobočky

Vedení České pošty na svém požadavku zrušit dvě pobočky v Přerově ze čtyř trvá.

„Pobočky, které se ruší, jsme vybírali podle přesně daných kritérií, s nimiž jsme vedení města seznámili. V některých případech lze nahradit jednu rušenou pobočku jinou, ale o tom se debata nevedla. Ve hře není ani možnost zřízení Pošty Partner v Předmostí, to by totiž neznamenalo úsporu. Občané, kteří jsou zvyklí na své pošty, teď budou muset více využívat městskou autobusovou dopravu,“ shrnul Pavel Smyček, manažer interní sítě České pošty Morava sever.

Jaký bude další osud budov, ve kterých sídlí rušené pobočky v Přerově, v tuto chvíli není jisté.

Kašlou na nás, kde je lidskost? Zrušení pošty nadzvedlo obyvatele Předmostí

„Pokud jsme v nájmu, tak se ukončí, v případě, že se jedná o naši budovu, vydraží se formou aukce. Zaměstnancům, kteří na těchto pobočkách pracují, můžeme nabídnout jinou práci v rámci České pošty. Máme také nabídky od jiných firem, které hledají zaměstnance,“ konstatoval.

Lidé v Předmostí protestují

Obyvatelé Předmostí proti zrušení pobočky v místní části protestují. „Jsem totálně naštvaná, protože je tady domov důchodců a někdy stojíme ve frontě i půl hodiny - tolik je tu lidí. A teď máme jezdit do města? Kolikrát nemůžete, protože vás bolí nohy, klouby a pro nemoc se nedostanete do autobusu. Musíte platit složenky, jít pro důchod… To se absolutně nehodí,“ rozčilovala se jedna z místních seniorek Miluše Nedbalová.

Zastupitelé se vzácně shodli: Poštu v Předmostí nedáme!

Výboru pro místní část Předmostí zase vadí, že se ruší bezbariérová pošta, která je dobře dostupná pro seniory a nachází se v blízkosti zastávky.

„Spádová oblast pro tuto pobočku je rozsáhlá, zahrnuje osm tisíc obyvatel a vzdálenost čtyři kilometry. Po jejím zrušení budou muset jezdit obyvatelé do Kratochvílovy nebo Husovy ulice, což je hlavně pro starší občany a maminky s dětmi komplikované. Pobočka v Kratochvílově ulici je navíc ve zvýšeném přízemí a jsou zde schody,“ shrnula stanovisko výboru místní části v Předmostí jeho předsedkyně Svatava Doupalová.

Otevřený dopis

Nespokojení starostové a primátoři měst se podle prvního muže přerovské radnice Petra Vrány podepisují pod Otevřený dopis ministru vnitra Vítu Rakušanovi.

Protože podle jejich mínění zklamal důvěru starostů a primátorů měst a obcí České republiky, vyzývají ho, aby se s kolegy přestali politicky sdružovat pod názvem „Starostové.“ Kritizují nulovou komunikaci s vedením samospráv a žádný ohled na potřeby měst a obcí.

Města Olomouckém kraji bojují o zachování pošt. Ruší se ty bezbariérové

„Naposledy jste selhal při nepovedené transformaci České pošty, kdy jste starosty a primátory zcela obešel a bez jejich vědomí společně s managementem České pošty rozhodl o zrušení stovek poboček,“ píše se v dopise.

Pod ten se už podepsali například primátoři Přerova, Prostějova, Opavy, Pardubic, Havířova, Zlína, ale také starostové Orlové, Ostravy-Jih, Kroměříže nebo Ostravy-Poruby.