/ANKETA/ Jedlička nazdobená dekorativními baňkami v odstínech, které jsou zrovna v módě - od fialové přes karmínovou až po černou. Pro mnohé hospodyňky je jedle v předvánočním čase sázkou na jistotu, protože se dají snadno sehnat u velkých obchodních center. Naproti tomu borovice a klasické smrčky jsou dnes na ústupu a koupíte je spíše u soukromých pěstitelů a majitelů lesů, kteří na klasiku nezanevřeli. Má to svou výhodu - ceny jsou příznivější.

Pouze klasické smrky - ztepilý a obecný - prodává už třicet let v době před vánočními svátky Erik Klumpar ze Stříteže nad Ludinou. „Pěstujeme smrky jako ochrannou dřevinu k listnatým stromům. Je to sice nákladná technika, ale chráníme smrkem listnáče před okusem zvěří. Zvěř si pochutná na mladých výhoncích, ale nedecimuje buk jako takový. Smrky tedy v lese plní ekologickou funkci,“ přiblížil majitel lesa a hospodář ze Stříteže nad Ludinou.

„Na brance mám uvedený telefon, takže se zájemci mohou kdykoliv ozvat. Před Vánocemi prodáváme stromky vždy odpoledne od 15 hodin, a to až do 24. prosince. Kdo tedy zapomene koupit vánoční stromek, u nás ho vždy sežene. V nabídce jsou jen smrčky a lidé zaplatí za metr 130 korun - za stejnou cenu přitom prodáváme už třicet let,“ řekl.

Borovička je vzácnější

Nedostatkovým zbožím se stala v posledních letech borovice, kterou dnes pořídíte jen u vybraných prodejců. Například na sádkách v Tovačově, kde začal prodej vánočních stromů a kaprů už minulý týden. „Kromě borovice černé je v nabídce i smrk pichlavý a jedle kavkazská,“ přiblížila Marie Zahradníčková z Rybářství Tovačov.

Stromek se dá sehnat do osmi stovek

Za jedli do jednoho metru, kterou nejčastěji kupují senioři do menšího bytu, zákazník zaplatí 300 korun, strom do 1,5 metru přijde na 600 korun, vyšší jedle stojí od 750 do 800 korun. Za borovici do 1 metru zaplatíte 250 korun, od 1 do 1,5 metru 400 korun, dvoumetrový strom pořídíte za 600. Stejná cena je i u smrku.

„Když jsme asi před sedmi lety plantáže zakládali, nebylo to tak hrozné - konkurence nebyla tak silná a sázely se hlavně smrky a borovice. Teď všechny řetězce preferují jen jedle, protože jsou málo náročné na údržbu. Borovice musíte zastříhávat a stříkat proti různým škůdcům, což se prodražuje, a proto je skoro nikdo neprodává. My je pěstujeme na plantážích, takže u nás jsou,“ poznamenala Marie Zahradníčková.



Že lidé v poslední době na klasické smrčky zapomněli, potvrzuje i Michal Jiřík, který prodává vánoční stromy v ohradě v Mostní ulici v Přerově. „Většina lidí chce hlavně jedle, protože dlouho vydrží. Smrčky se kupují méně, i když krásně voní. Častým argumentem zákazníků je, že jehličí píchá,“ líčí Michal Jiřík.

Lidé na tomto tradičním přerovském místě pořídí smrk pichlavý a stříbrný do 180 centimetrů za 440 korun, nad 180 centimetrů přijde na 490 korun. Výběrový smrk do 220 centimetrů stojí 590 korun, nad 220 centimetrů ho koupíte za 690. Menší jedli normandskou seženete za cenu od 350 do 550 korun, vyšší od 160 do 180 centimetrů stojí 690 korun, dvoumetrové jedle pořídíte za 990 korun.

„Otevřeno máme od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin, o víkendu pak od 9 do 16 hodin. Prodáváme stromky i na Štědrý den, a to od 9 do 12 hodin,“ upřesnil.

