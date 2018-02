Jeden z Dluhonských mostů je pryč, druhý padne později

FOTOGALERIE / Práce na výměně zchátralých mostů nad železniční tratí v Dluhonské ulici jsou v plném proudu. Jeden ze dvou mostů se od nedělního rána již neklene nad železniční tratí Přerov – Česká Třebová.

Menší z Dluhonských mostů byl v neděli nad ránem odstraněn. Zrezivělou a šířkově nevyhovující konstrukci, která trpěla korozí, deformací výztuh a zatékáním, nahradí do léta nová mostní konstrukceFoto: Vojtěch Podušel

Byl odstraněn, v následujících měsících na jeho místě „vyroste“ nová a širší konstrukce.

Druhý z Dluhonských mostů pak zmizí ještě letos v červenci.

„O víkendu byl sejmut menší ze dvou mostů. Odstranění proběhlo ukotvením stávajícího mostu na pomocnou ocelovou příhradovou konstrukci, prostřednictvím které byl most nadzvednut ze stávajícího uložení a vysunut na přilehlou komunikaci, kde bude rozebrán a postupně odvezen,“ popsal Antonín Prachař, který zastupuje město Přerov ve věcech dopravních staveb.

Odstranění a stavba nových mostů je jednou z největších současných investic Přerova. Město vyjde na 90 milionů korun, přičemž Státní fond dopravní infrastruktury zaplatí 78 milionů 721 tisíc korun.



Stavební firma, která vyhrála výběrové řízení pro tuto zakázku, provede nejenom stavbu dvou na sebe navazujících mostních konstrukcí, ale čeká ji navíc rekonstrukce přístupových komunikací k mostním objektům v délce přes čtyři sta metrů.

„Stávající šířka komunikace bude rozšířena z necelých šesti metrů na sedm - a chodník, který má nově lemovat most, je naplánován v šířce dva metry. Pro chodce to bude znamenat větší komfort, protože až doteď museli chodit pouze po silnici a vystavovali se nebezpečí střetu s projíždějícím autem. Navíc bude tímto vyřešen bezbariérový přístup,“ vysvětlila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Do zimy hotovo

Dluhonské mosty si firma převzala již v listopadu minulého roku. Nové konstrukce by měla odevzdat za šestapadesát týdnů – to znamená do listopadu letošního roku.

„V červenci nás ještě čeká sejmutí druhého z mostů – a bude použit totožný postup. Stejně jako v únoru bude muset být přistoupeno k uzavírce provozu na trati, to vše v souladu s plánem výluk,“ doplnila Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu.



Stavba komplikuje život nejenom řidičům, kteří přes staré mosty jezdili do místní části Dluhonic, ale také firmám, které zde sídlí.

„Zástupci města museli rovněž řešit, jak se budou do školy dostávat z této lokality děti, žijící za mosty v sociálních ubytovnách. Dluhonské mosty totiž pro ně byly jedinou přístupovou cestou,“ uzavřela Lenka Chalupová.

Radní nakonec odsouhlasili nákup průkazek na autobus pro žáky, které do centra sváží autobus, který projíždí areálem Prechezy.