Je to nešťastný příběh, řekl o Strojaři Babiš

Může poskytnout stát finanční injekci na rekonstrukci bývalého hotelu Strojař, který chce město přeměnit na bydlení pro mladé a seniory? A nakolik je reálný projekt strategické průmyslové zóny na letišti v Bochoři? Taková byla hlavní témata návštěvy českého premiéra Andreje Babiše (ANO) a členů jeho vlády v Přerově.

Vládní kolona dorazila ve středu po jedné hodině odpoledne nejprve na letiště v Bochoři, které provozuje státní podnik LOM Praha. Debatovalo se o vizi strategické průmyslové zóny se zachováním letiště, kterou prosadila ještě Sobotkova vláda. Velký investor se ale pro ni dosud nenašel - kvůli chybějícímu napojení na dálnici D1.

„Myslím si, že tak obrovská průmyslová zóna u nás co do rozlehlosti není. Měli bychom dokončit obchvat, aby území získalo na ceně, a zachovat ji pro budoucnost,“ shrnul premiér Andrej Babiš.

Podle olomouckého hejtmana šance na využití strategické průmyslové zóny je.

„Musíme ale zvážit, jestli se bude využívat zóna jako taková, nebo i unikátní přistávací dráha, která je zde vybudována a je funkční. To je spíše otázka pro ministerstvo obrany a strategii armády,“ uvedl hejtman Ladislav Oklešťek.

Přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP) byl s výsledkem jednání o budoucnosti letiště spokojený.

„Pan premiér pochopil, že tak velké území o rozloze 535 hektarů v České republice není a mělo by se definitivně rozhodnout, zda armáda, nebo strategická průmyslová zóna. Do Přerova se má podle mých informací vrátit výcvikový vrtulníkový pluk z Pardubic, ale ani to by nevyužilo všechny kapacity. Když uvážím, že jsou dnes na těch stovkách hektarů čtyři firmy a 120 zaměstnanců, je to neekonomicky využívané území,“ zhodnotil primátor.

Strojař? Zkusíme najít řešení

Druhou zastávkou Babišovy vlády se stal bývalý hotel Strojař v Přerově. Zchátralý komplex odkoupilo město od armády za více než 40 milionů korun a nyní pro něj hledá využití. Premiér si spolu s členy vlády prohlédl opuštěné pokojíky a po krátké exkurzi do minulosti přislíbil najít řešení.

„Je to nešťastný příběh - objekt nejprve patřil městu, pak armádě, a nakonec ho město od armády muselo znovu odkoupit. Zkusíme se podívat na to, v rámci jakého dotačního programu by ho bylo možné zrekonstruovat na byty pro mladé a důchodce,“ uvedl po prohlídce objektu Andrej Babiš.

Město by se ale podle něj na rekonstrukci, která si vyžádá náklady za zhruba 120 milionů, muselo finančně podílet. Primátor Vladimír Puchalský upřesnil, že by Přerov mohl na přebudování komplexu přispět částkou 20 milionů.

Stop Babišovi

Ani tak krátká návštěva premiéra Andreje Babiše v Přerově se ale neobešla bez incidentu - u vchodu ze Strojaře vítal předsedu vlády s cedulemi „Stop Babišovi,“ a „Stop totalitě“ zlínský písničkář Ziggy Horváth.

„Téměř dvacet let jezdíme po školách a vyprávíme o tom, co byla totalita a co to byli udavači. Dnes mají naši studenti možnost vidět živého, zdravého, veselého a bohatého udavače StB v čele vlády České republiky. Tohle divadlo musí brzy skončit a my se musíme probudit ze snu, ale asi pro to budeme muset každý něco udělat,“ vysvětlil protest Ziggy Horváth.