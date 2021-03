Nepomáhají protestní akce občanů, kteří požadují zjištění příčin hromadné otravy ryb v řece Bečvě a potrestání viníků, ale ani apel rybářů či snahy politiků o zřízení sněmovní vyšetřovací komise. Policie ani po půl roce neuzavřela šetření největší ekologické havárie posledních desetiletí. Únik kyanidu loni v září zamořil čtyřicet kilometrů dlouhý úsek řeky Bečvy a otrávil desítky tun ryb. Lidé na Přerovsku se dnes obávají toho, že se nad vyšetřováním „zavře voda“.

Řeka Moravice. Iniciativa Je suis Bečva / Jsem Bečva | Foto: becva.live

„Od hromadné otravy ryb jedovatým kyanidem uplyne v sobotu 20. března přesně půl roku. A to je dost dlouhá doba na to, aby veřejnost znala pravdu. Policie ale dosud žádné informace, které by se týkaly toho, kdo je původcem, nezveřejnila. I proto se k celé záležitosti budeme v Senátu opět vracet,“ řekla místopředsedkyně Senátu a senátorka za Přerovsko Jitka Seitlová (KDU-ČSL).