Procítěný soulový zpěv, drsný zvuk kytary, kterou během vteřiny přehodí přes rameno a vymění ledabyle za klávesy, aby v sále rozpoutala taneční smršť funky a jazzu. Americká zpěvačka Judith Hill se stala nepsanou královnou jubilejního čtyřicátého ročníku Československého jazzového festivalu v Přerově, který v sobotu večer skončil.

Judith Hill přitom na festivalu původně vůbec neměla být. Nahradila totiž basového mága Stanleyho Clarka, jenž byl jeho hlavní hvězdou, ale nakonec účast odřekl. Koncert Judith Hill potvrdil staré dobré přísloví, že všechno zlé je k něčemu dobré - zpěvačka a geniální muzikantka se totiž postarala o nezapomenutelný zážitek.

Ředitel jazzového festivalu Rudolf Neuls popsal, že požadavky týmu kolem Judith Hill byly trochu náročnější.

„Pořád jsme řešili nějaké technické věci, protože chtěli hromadu syntezátorů, ptali se na mixážní pult a další věci,“ řekl.

Judith Hill se narodila japonské matce a afroamerickému otci a zajímavostí je, že oba tvoří členy její doprovodné kapely. Michiko Hill hraje na varhany, klávesy a syntezátory, Peewee Hill na baskytaru.

„Judith Hill se mimo jiné podílela i na filmu o doprovodných vokalistech 20 Feet to Stardom, který získal Grammy za nejlepší hudební film, Oskara za nejlepší celovečerní dokument a Cenu filmových kritiků za nejlepší dokumentární film,“ shrnul Rudolf Neuls.

Výročí festivalu i Academic Jazz Bandu

Sobotní program v Městském domě v Přerově nabídl hned v úvodu skvěle obsazený band BBC Borise Urbánka s hosty. Ostravského jazzmana a klávesistu doprovodili tenorsaxofonista Jiří Halada, na altsaxofon hrál Jan Tengler, soprán saxofon Michal Žáček, kytaru vzal do ruky Vít Štaigl, baskytaru Jenny Krompolc a za bicí usedl Vojta Sedlák. Boris Urbánek po skončení koncertu přiznal, že jeho festivalových návštěv bylo mnoho.

„Pamatuji si docela přesně tu první v roce 1982, kdy jsem na pódiu poprvé viděl hrát Laca Decziho, a to se mi strašně líbilo. Legendy jazzu, které jsem chtěl někdy v životě vidět, jsem spatřil právě tady v Přerově - ať už to byli Marcus Miller, Lee Ritenour, Mike Stern, Dave Weckl a spousta dalších. Pokud bych mohl vyslovit přání, určitě by se mi líbil na jazzu koncert Roberta Glaspera,“ řekl.

A co by popřál festivalu k jeho čtyřicátinám?

„Budu nesmírně tuctový, takže dalších čtyřicet let. Přál bych mu, aby stále žil a líbil se lidem. Aby se kulturnost ve smyslu vnímavosti publika udržovala aspoň v tom měřítku, že vždycky zaplní Městský dům,“ podotkl Boris Urbánek.

Festival ale letos nebyl jediným oslavencem - neuvěřitelných 65 let své existence oslavil v sobotu večer na pódiu také přerovský orchestr Academic Jazz Band, kterým prošly desítky skvělých muzikantů a v posledních letech výrazně omládl.

V orchestru, který byl založen v roce 1958, prožil dlouhých čtyřiapadesát let také klávesista Karel Sekera.

„Pro mě je to výročí spíše k pláči, možná v sále ukápne i slza. Nastoupil jsem do Academic Jazz Bandu v roce 1969 a skončil v roce 2021,“ svěřil se Karel Sekera. Academic je něco jako Věc Makropulos,“ zhodnotil s úsměvem fakt, že je na scéně už 65 let.

„Hudební stránka orchestru se neustále vyvíjí, protože do něj nastupují hudebně vzdělaní muzikanti, a to s sebou přináší novou kvalitu,“ uzavřel.