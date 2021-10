Na osmatřicátém ročníku Československého jazzového festivalu to od čtvrtka do soboty vřelo a na pódiu se vystřídaly hvězdy domácího i světového jazzu. Závěrečný koncert pátečního večera naservíroval unikátní spojení dvou světových es - fenomenálního amerického kytaristy Mikea Sterna a saxofonisty Billa Evense. Doprovázeli je baskytarista Thomas Kennedy a bubeník Nicolas Viccaro.

Mike Stern a procházka z hotelu Jana

Mike Stern se v rozhovoru pro Deník přiznal, že si Přerov zamiloval. „Hrál jsem tu už vícekrát a pokaždé je to perfektní. Moc času na prohlídku města jsem ale neměl. Přerov si tedy spojuji hlavně s jazzem a tímto festivalem,“ přiznal americký kytarista.

Zahraniční umělci, které festival hostí, jsou vždy ubytováni na hotelu Jana. Mike Stern popsal, že si chtěl udělat krátkou procházku po okolí, ale málem nenašel cestu zpět.

„Když jsem se šel projít kolem hotelu, tak jsem se ztratil. Lidé jsou tu ale velice příjemní a milí - a všichni se mi snažili pomoci. I když mi asi moc nerozuměli, ochotně mi ukázali cestu, jak se dostat zpátky do hotelu,“ smál se.

Mike Stern se publiku představil ve společném projektu se saxofonistou a zpěvákem Billem Evansem. Muzikanti se znají už desítky let - oba totiž spolupracovali s legendárním Milesem Davisem.

„Naše spolupráce trvá už roky a vzájemně si hostujeme na svých deskách. Do Přerova jsme přijeli s kombinaci mé a Mikeovy muziky. Je to současný jazz, něco přirozeného a inspirujícího, protože se tato hudba dokáže více přiblížit lidem. Moderní jazz odráží současný způsob života a myslím, že posluchači tomuto sdělení více rozumějí,“ doplnil saxofonista Bill Evans.

O skvělou show se postaral v sobotu večer také americký hudebník mnoha talentů Philip Lassiter - trumpetista, klávesista a zpěvák, jehož hudba vyrůstá z kořenů texaského funky, alabamského gospelu, neworleanského jazzu a nashvillského soulu.

Na jazzovém festivalu v Přerově byl poprvé a doufá, že ne naposledy. Publikum v sále si totiž doslova podmanil. Jeho energickou show, během níž střídal hru na trumpetu i klávesy, okořenila zpěvem černošská zpěvačka Tanya Michel. Na pódiu je doprovázeli kytarista Jim Grandcamp, baskytarista Hadrien Feraud a bubeník Jon Gradcamp. Koncert, který byl důstojnou festivalovou tečkou, posluchače zvedl ze židlí a na závěr už v sále tančili skoro všichni.

„V Přerově jsem poprvé, ale v Česku jsem hrál třeba na festivalu Ostravě. Lidé jsou tu skvělí,“ svěřil se Philip Lassiter, který patří momentálně k nejlepším hudebním aranžérům na světě - jeho kreativita se totiž podílela na 11 amerických hudebních cenách Grammy.

Spolupracoval i s hudební ikonou - Princem, a jak přiznal, byla to pro něj obrovská zkušenost, která ho v kariéře nasměrovala. „Mám rád rozmanitost - takže to vždycky bude trochu funky, trochu jazz, bude to vycházet z kostelní hudby, ale miluji také world musik. Tohle fúzování mě opravdu velice baví,“ přiznal.

Festival přinesl každý večer také jam sessinos v předsálí, které se protáhly až do časných ranních hodin. Posluchači z koncertů odcházeli spokojení.

„Každý den přinesl něco jiného, moc se mi líbila i slovenská kapela Šalefuky, okořeněná slovenským folklorem a balkánskými rytmy. Užila jsem si i big band Cotatcha Orchestra, který zase nabídl trochu jiný šálek kávy. Tři dny plné hudby určitě stály za to a už se těším na příští rok,“ svěřila se třeba paní Daniela, která přijela do Přerova až z Hradce Králové.