Pietní místo mohou lidé navštěvovat až do pátku 18. března, a to v době od 8 do 18 hodin.

Hned první den se objevily v kondolenční knize desítky vzkazů zesnulému umělci. „Ahoj Jarku, dík za krásné písně a vystoupení na našich plesech Dlažky. Ještě větší dík za super výkon 9. listopadu 2021 na tvém posledním koncertě v Přerově,“ zavzpomínal třeba Jaroslav Biolek z klubu Dlažka.

Jarda mi odpověděl: Teď už to asi nedám... Bohuslav Přidal vzpomíná na přítele

„Díky za zlatý časy. Budu stále vzpomínat na krásné texty i tvou hru na koncertech,“ vyznal se jiný z fanoušků.

„Vzpomínám na Váš koncert na gymplu v prváku v roce 1989 a na pěkné vyprávění. Doufám, že už teď zpíváte s anděly. Budete Přerovu a nám všem moc chybět,“ napsala jiná obdivovatelka skladatele.

Naposledy se rozloučit s Jaroslavem Wykrentem přišli v úterý odpoledne do Městského domu také manželé Hosovi z Přerova.

„My jsme generačně přece jen trochu mladší, ale jsme strašně rádi, že jsme byli na tom jeho posledním listopadovém koncertě v klubu Teplo. Myslím si za nás za oba, že to byl heroický výkon Jaroslava Wykrenta,“ řekla s dojetím v hlase Miroslava Hosová.

Velký člověk, rozdával se.. Pavel Novák ml. vzpomíná na Jaroslava Wykrenta

Její manžel k tomu dodává: „Je málo Přerováků, a to se dovolím dívat do hluboké historie, kteří vládli slovem a hudbou v té symbióze, jak to dokázal on. Byl výjimečný tou čistotou - dnes je mnoho textů a mnoho hudby vymyšlených jako konstrukce, ale za tím vším stál člověk - prostě Jarda. To byl úplně jiný level, jiný dojem, ta čistota z jeho práce nelze popsat slovy. On se prostě odevzdával lidem, a to se dnes na té populární scéně už dávno nenosí,“ řekl Dan Hos.

Jaroslav Wykrent podlehl zákeřné nemoci v sobotu 12. března a jeho pohřeb se uskuteční pouze v úzkém rodinném kruhu.

Marie Rottrová o Wykrentovi: Odešel můj velký kamarád, nejen autor hitů