Byla sobota 12. března, pěkné a slunečné počasí, které už lákalo na jaro. Před obědem mi zazvonil telefon. Přijímám hovor, a tak nějak se mi zatmí před očima. Hlas z telefonu mi sděluje neuvěřitelnou skutečnost: zemřel Jarda Wykrent.

Jeho zdravotní stav byl v posledních letech mírně řečeno složitý, to jsme věděli. Koncem února jsem mu psal pozdrav s přáním entuziasmu do boje se zákeřnou nemocí. Za pár dnů mi Jarda odpověděl: „Díky, ale tentokrát už to asi nedám… “

Nechtěl jsem uvěřit, to až teprve nyní, kdy mě zastihla tato zpráva. Tvrdá realita života ukázala odvrácenou tvář. Seděl jsem a najednou se mi vybavovaly vzpomínky, přesněji řečeno směs vzpomínek.

Na všechny akce, koncerty, vystoupení i přátelská setkání, kdy mi bylo ctí s Jardou spolupracovat a kamarádit…Vzpomínky od mládežnických čajů v Městském domě, kde jsem se s Jardou a kapelou Synkopa seznámil, přes zakládání Fan klubu Synkopy, Bes klubu, který začínal v kavárně Komuny, a potom sídlil v Blahoslavově ulici.

Přerované uctí Jaroslava Wykrenta v "měšťáku", pohřeb bude v rodinném kruhu

Rád jsem si vzpomněl na diskuse nad časopisem Help, který Jarda inicioval a vydával pro fanoušky z celé republiky. Připomněl jsem si také výlet do Prahy, kam kromě Jardy jelo ještě pět členů Bes

klubu na II. Československý beatový festival. To se psal rok 1968 a pražská Lucerna plná fanoušků big beatu měla elektrizující atmosféru.

A nedělní taneční čaje? Městský dům zcela obsazený, taneční série se střídaly jedna za druhou a poslední hodina byla věnována hitparádě. V té jsme hlasovali my, fanoušci, příznivci a návštěvníci. Čaje se konaly pravidelně každou neděli od 15 do 19 hodin. To bylo hitů, ať již převzatých, nebo přímo z dílny muzikantů Synkopy.

Středoškolská léta pro mě byla zcela ovlivněna Synkopou. Když v roce 1967 odešel z kapely Pavel Novák, stal se lídrem právě Jarda. Skládal texty, hudbu, organizoval srazy fanoušků.

V roce 1971 mi Jarda prozradil, že přechází na profesionální dráhu k ostravské skupině Flamingo. Poslední vystoupení se Synkopou v Městském domě měl v sobotu 22. května 1971.

Jarda se zapojil do koncertní činnosti Flaminga a stal se také autorem mnoha textů Marie Rottrové. A protože zůstal stále Přerovákem, zůstaly i přátelské vztahy s přerovskými fanoušky. Televizní vystoupení, klubová představení a Jardův cit pro navázání kontaktu s posluchači - to vše byly podpůrné argumenty k jeho úspěšné umělecké činnosti.

Marie Rottrová o Wykrentovi: Odešel můj velký kamarád, nejen autor hitů

CD Synkopy

Ve vzpomínkách se teď dostanu až do roku 1997. To jsme v Přerově slavili 100. výročí založení Městského domu. Já moderoval slavnostní koncert, po kterém bylo připraveno neformální setkání hostů večera. Seděl jsem s Jardou, jeho ženou Doris i mou ženou v předsálí, když mě Jarda oslovil. „Bobe, co říkáš, nezkusíme vydat CD naší Synkopy? “

Mě, věrného fanouška, nemusel dlouho přemlouvat, já byl pro, i když jsem návrh bral s rezervou. Nicméně do čtrnácti dnů jsme se sešli a jednali už zcela vážně o projektu.

Psal se únor roku 1997 a před námi byl velký úkol. Zajistit nahrávky, které byly u fanoušků pouze na magnetofonových pásech, najít osoby, které upraví nahrávky po technické stránce, zajistit producenta CD, zajistit tisk obalu a další důležité aspekty k úspěšnému cíli.

Ale nadšení a snaha o zachování kousku hudební historie Přerova nás motivovala. Do našeho přípravného miništábu jsme ještě přizvali kamaráda Vaška Koláře, který aktivně pomohl při financování CD, což byl jeden ze základních předpokladů úspěchu. Kavárna MIM v Blahoslavově ulici byla naší centrálou, kde jsme se jednou týdně scházeli a pracovali (to bylo fernetů).

Úkoly jsme si plnili, dílo se dařilo, ale přesto přišel problém. Povodně roku 1997 realizaci ohrozily. Náš zápal pro věc ale překonal i tuto věc. V létě jsme dali dohromady muzikanty, kteří zkoušeli na balkóně v Měšťáku.

Pak konečně přišla ta chvíle - 18. října 1997 se konala taneční zábava, v rámci které proběhl křest CD „Tenkrát ve tři.“ Kmotrem CD byl Jan Antonín Pacák. Naše snaha byla naplněna, večer se vydařil a potvrdil pozici Synkopy v Přerově. Rád připomenu, že jsme současně vydali a pokřtili také Zpěvník Synkopy 1964 -1971.

Naše zkušenosti jsme potom uplatňovali v dalších letech, ve kterých jsme realizovali oslavy 40. a 50. a dokonce 55. výročí Synkopy, a také Jardovy koncerty.

Ve vzpomínkách musím vzpomenout na rok 1999, kdy Jardu postihla mozková mrtvice, která zanechala následky.

Dvojtečka s Nohavicou a Rottrovou

Přesně po roce, tedy již v roce 2000, Jarda pořádal koncert pod názvem „Hudební dvojtečka Jaroslava Wykrenta.“ Pozval si kamarády a chtěl se rozloučit s hudební kariérou. Pro mě bylo velkou výzvou, že jsem byl spoluautorem scénáře a koncert moderoval.

Na pódiu se tehdy objevili Petr Němec, Dana Vrchovská, Jarek Nohavica, Karel Plíhal, Jirka Urbánek, Jindra Hradílek, Mirek Šimoník a Marie Rottrová. Výtěžek koncertu věnoval Jarda přerovské nemocnici.

A dobře udělal, že to byla dvojtečka a ne tečka, jak původně chtěl. Marie Rottrová zvala Jardu jako hosta na své koncerty a hodně radosti mu přinesla i spolupráce se skupinou In blue.

Zkrátka jeho hudební cesta dál pokračovala. Konaly se další koncerty v Přerově - Hudební trojtečka, Cis dur koncert k 70. narozeninám, koncert k 75. narozeninám, křest CD, křest Zpěvníku 100 + 1 a mnoho dalších vystoupení v celé České republice.

Velký člověk, rozdával se.. Pavel Novák ml. vzpomíná na Jaroslava Wykrenta

Jardo, děkujeme

Zdravotní problémy Jardu často limitovaly, ale bojoval a těšil se z každého vystoupení.

V závěru loňského roku - 25. listopadu - měl Jarda koncert v Klubu Heligonka v Ostravě. Byl jsem tam s manželkou i přáteli a tento koncert dnes mohu definovat jako Jardův poslední. Moc se na něj těšil, užil si ho - a vlastně udělal pomyslnou tečku. Životní a umělecká cesta Jaroslava Wykrenta skončila v sobotu 12. března 2022.

Jarda nás opustil, ale vzpomínky na čas prožitý v jeho přítomnosti, jeho krásné texty, které po celý život tvořil, ty nám zůstanou. Jarda se zařadil mezi hudební osobnosti, kterých si Přerov vážil a vážit bude.

Za sebe i za přerovské fandy mohu konstatovat , že Jarda a jeho tvorba zůstane navždy v našich srdcích.

Dalo by se ještě velmi dlouho vzpomínat na vše, co jsme s Jardou prožili, a co nám přenechal. Na úplný závěr mých trochu neurovnaných vzpomínek bych chtěl ještě říct: „Jardo, děkujeme.“

S úctou Bob Přidal, pamětník a kamarád

Spolupráce Bohuslava Přidala s Jaroslavem Wykrentem:



1965 - 1971 Synkopa, Bes klub, Fan klub, ČT Brno, klubové pořady

1996 - 100 let Městského domu

1997 - Tenkrát ve tři - zábava se křtem CD

1997 - křest CD v klubu Teplo

2000 - Hudební dvojtečka JW

2005 - Tenkrát ve tři podruhé

2011 - Hudební trojtečka JW

2013 - Koncert cis dur (70. narozeniny)

2014 - Tenkrát ve tři potřetí, křest CD Jaroslava Wykrenta a skupiny In blue, 100 + 1 - křest knihy textů Jaroslava Wykrenta

2018 - 75 let, koncert v Městském domě