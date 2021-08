Roční úsilí přineslo sladké ovoce. "Jan Saudek je můj vysněný autor. Velmi ho uznávám a sám mám ve své soukromé sbírce několik jeho děl," informuje prostějovský galerista Jindřich Skácel mladší, jenž Saudka a jeho dílo v Prostějově premiérově představuje.

Výstava Fenomén Saudek je narozeninovým darem. "Moje Galerie umění právě letos funguje desátým rokem. Právě kvůli tomuto výročí jsem se snažil Saudka do Prostějova přivést a nakonec se to podařilo," komentuje Skácel mladší a pokračuje: "Že je o výstavu zájem mě velmi těší a mám z toho obrovskou radost. Sám mám Saudka hodně rád."

Expozice Fenomén Saudek zahrnuje několik desítek fotografií a také pár obrazů. Jeho stěžejním tématem je ženské tělo, které sám umělec dokáže vnímat z všemožných úhlů pohledu.

"Samotná expozice je doplněna i snímky několika prostějovských fotografů. Myslím, že je to zajímavé oživení a také možnost porovnání," uzavírá galerista s tím, že už se našli vážní zájemci o dvanáct vystavených děl.

Expozice Fenomén Saudek potrvá v prostějovském Špalíčku až do 4. září. Prodejní výstava je otevřena denně s výjimkou pondělků od 9.30 do 17 hodin, polední přestávka je od 12 do 13 hodin.