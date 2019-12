Nový rok přivítali výšlapem

Neuvěřitelných 3 255 lidí si nenechalo ujít první lednovou sobotu tradiční novoroční výstup na hrad Helfštýn. Akce, již pořádá každoročně Klub českých turistů, má dlouholetou tradici a koná se už 42 let. Popřát si do nového roku vždy na Helfštýn přijdou staří známí, ale tradiční akci si nenechají ujít ani milovníci tibetských dog, členové Československé obce legionářské či skauti z Lipenské spojky.

Retrovýstava byla trhákem

Obrovské ohlasy u návštěvníků sklidila retrovýstava teprve čtrnáctiletého školáka Patrika Horkého, který sbírá staré vlaječky, obaly od čokolád, sáčky, láhve a plechovky z dob tuhé normalizace. Na vernisáži v dobovém stylu praskala Galerie města ve švech. Kromě retrokousků ze sbírky Patrika Horkého mohli návštěvníci zhlédnout také obrazy malíře Jiřího Heinze, který začal tvořit až v šedesáti letech.

Zemřel primátor Vladimír Puchalský

Šok zažili 17. ledna Přerované, když se dozvěděli smutnou zprávu. Ve věku čtyřiasedmdesáti let zemřel bývalý primátor Přerova a neúnavný opoziční politik Vladimír Puchalský, který byl lídrem koalice Společně pro Přerov. Puchalský zemřel na horách, kam si jel zalyžovat se svou rodinou. Podle rodiny zemřel na srdeční selhání. Puchalský byl aktivní i po odchodu z politiky - v křesle primátora ho na podzim roku 2018 vystřídal Petr Měřínský.

Únor

Taneční škola Duckbeat má nový muzikál

Nový muzikál Dreamers představila publiku taneční škola Duckbeat. Na jeho premiéru do kina Hvězda zavítaly stovky mladých lidí a sál praskal ve švech. Muzikál Dreamers - Snílci má mladé lidi motivovat k tomu, aby se nebáli plnit si své sny. Do nácviku zdařilého představení se zapojili současní i bývalí členové taneční skupiny.

Před deseti lety odešla legenda

Přerov si připomněl desáté výročí úmrtí oblíbeného zpěváka Pavla Nováka, který podlehl zákeřné rakovině. Idol Přerovanů se stal populární v šedesátých letech, kdy vystupoval po boku takových hvězd jako byli Karel Gott nebo Marta Kubišová. Novák ale po kariéře v Praze netoužil a zůstal věrný rodnému Přerovu, kde pořádal řadu koncertů pro děti. Zákeřné nemoci podlehl 11. února 2009 a na jeho pohřeb, který se konal v Městském domě, přišlo na pět tisíc lidí.

Přerov ocenil nejlepší sportovce

Řada osobností byla oceněna v anketě Nejúspěšnější sportovec města Přerova za rok 2018. Cenu si sportovci převzali v Městském domě v Přerově. Nejlepším kolektivem se stali vodní pólisté, in memoriam byl oceněn fotograf Jiří Vojzola. V mládežnických kolektivech uspěly veslařky Kateřina Pivková a Valentýna Kolářová, cenu Sportovní hvězdy Deníku si odnesly mažoretky. Nejlepším trenérem se stal Pavel Vychodil z veslařského klubu.

Březen

Polní ulice se uzavřela

Krušné časy nastaly od 11. března přerovským řidičům. Kvůli stavbě mimoúrovňového křížení se uzavřela Polní ulice, po které proudí tranzitní doprava ve směru z Olomouce na Zlín. První týden uzavírky, kdy se Přerov připravoval na kolaps dopravy, si na řidiče posvítili strážníci i dopravní policisté. Hlídky se zaměřily především na dodržování zákazu vjezdu kamionů nad 12 tun do centra města.

V nemocnici je nový babybox

Babybox nové generace uvedli do provozu v přerovské nemocnici. Nahradil starší typ, který ve zdravotnickém zařízení sloužil od roku 2010. Babybox je z nerezu, klimatizovaný a s mnohonásobně jištěnou signalizací. Na slavnostním otevření v Přerově nechyběl ani zakladatel babyboxů Ludvík Hess. Schránka už v Přerově pomohla zachránit tři děti - tím posledním byla loni v květnu malá Ilonka.

Bios je modernější

Moderní učebny pro malé badatele, nové ubikace pro zvířata v minizoo, mikroskopy a techniku získalo díky rekonstrukci přerovské Středisko volného času Atlas a Bios. Rekonstrukce, která zcela změnila tvář Biosu, přišla na bezmála 8 milionů korun. Podařilo se na ni získat evropskou dotaci a částkou ze svého rozpočtu přispěl i Olomoucký kraj. Chovatelství a ekologické výchově se přerovské děti učí ve dvou desítkách kroužků.

Rok 2019 v Přerově OBRAZEM

Duben

V lesíku našli mrtvolu novorozence

Hrůzný nález tělíčka mrtvého novorozence oznámil policistům náhodný svědek. Dítě bylo nalezeno v lesíku poblíž autobusové zastávky, která se nachází na rozcestí mezi Lhotkou a Žeravicemi u Přerova. Obyvateli Lhotky, ve které žije asi šedesát lidí, tragická událost otřásla - nikdo z místních nic podobného nepamatuje. Po matce novorozeného dítěte policie dosud bezvýsledně pátrá.

Čtyřleté dítě vypadlo z okna

Tragický případ otřásl obyvateli Kojetínské ulice v Přerově. Čtyřletý chlapec vypadl z okna ve čtvrtém patře bytového domu a při pádu utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. K události došlo v domě naproti marketu Tesco, který těsně sousedí s ubytovnou. Žijí zde převážně romští obyvatelé. Policie v souvislosti s tragédií zahájila stíhání osoby, která měla dítě v té době hlídat. Byla obviněna z trestného činu usmrcení z nedbalosti.

Za smrt dítěte padla podmínka

Podmíněný dvouletý trest se zkušební dobou na tři roky. Takový verdikt vynesl Okresní soud v Přerově nad Lukášem Černoškem, majitelem psa, jenž v prosinci roku 2017 zaútočil v bytě v Předmostí na rok a půl staré dítě. Chlapec po útoku křížence argentinské dogy a stafordšírského teriéra na následky vážných zranění zemřel. Znalec z oboru kynologie, jenž hodnotil chování psa, uvedl, že zvíře bylo doslova „časovanou bombou“. Zdůraznil, že hlavním viníkem tragédie je nedůsledná výchova psa.

Květen

Kytarový rekord na hradbách

Šest skladeb zahrálo společně na jednom místě rekordních 143 kytaristů. Přerov se tak prvního máje u městských hradeb už potřetí pokusil o kytarový rekord. Hradby obsadili převážně muzikanti s elektrickými kytarami a „španělkami“, ve výčtu nástrojů ale nechybělo ani dobro a ukulele. Nejvzdálenější účastník dorazil až z Aše, na setkání ale přijeli i kytaristé z Kladna, Opavy, Uherského Ostrohu nebo Olomouce. K akci se připojili i muzikanti z Polska.

Dluhonice zaslaly požadavky vládě

Dopis na Úřad vlády zaslali obyvatelé Dluhonic - místní části Přerova, která protestovala proti tomu, aby obec protnula trasa dálnice D1. Nové vedení výboru místní části zformulovalo požadavky na kompenzaci tak, aby se alespoň trochu zmírnil dopad stavby na život v obci. Priorit je několik – mimo jiné i oprava poškozených komunikací a chodníků nebo finanční kompenzace majitelům rodinných domů v takzvaném ochranném pásmu dálnice.

Bečva pohrozila, vystoupala na pět metrů

Řeka Bečva po vytrvalých lijácích opět ukázala svou sílu. V Teplicích nad Bečvou platil třetí povodňový stupeň, v Dluhonicích u Přerova výška hladiny atakovala druhý stupeň. Kvůli obavám z povodní se v Přerově, Lipníku nad Bečvou a Hranicích sešly povodňové komise. V Lipníku voda zaplavila cyklostezku, v Ústí na Hranicku zase místní hřiště. V Kozlovicích se dostala až k brankám na místním fotbalovém hřišti.

Lidé šli v eurovolbám

Čím dál od Prahy, tím více fanoušků vládního hnutí ANO Andreje Babiše a příznivců SPD Tomia Okamury. Tak by se dal přetlumočit výsledek voleb do Evropského parlamentu na Přerovsku. Jasným vítězem se stalo hnutí ANO, které získalo 26,21%. ODS, Piráty a koalici STAN + TOP 09 přeskočila SPD Tomia Okamury, která byla na druhém místě a podpořilo ji 12,84% lidí. Až třetí byla ODS s 10,64%, čtvrtá Česká pirátská strana získala 10,32%, za ní následovala KDU-ČSL s 9,71% a KSČM s 8,79%. Volební účast překročila na Přerovsku 26 procent.

Červen

Dana Hlobilová v rodném Přerově

Světoznámá výtvarnice a přerovská rodačka Dana Hlobilová představila svou tvorbu v Galerii města. Hlobilovou proslavila „zpívající“ fontána, zhotovená pro expozici skla československého pavilonu světové výstavy Expo 58 v Bruselu. Energická dáma i ve svých jednadevadesáti letech stále tvoří a názvem jejího obrazu Tříkolka v zahradě pro Jacquesa Brela, jenž vznikl před dvěma lety, se nechala inspirovat i přerovská výstava. Lidé mohli spatřit ne příliš známé obrazy, ale i díla, ke kterým má autorka citový vztah.

Lékaři odešli od soudu s podmínkou

Okresní soud v Přerově vynesl rozsudek nad dvěma lékaři zdejší nemocnice, kteří byli obžalováni z usmrcení z nedbalosti v souvislosti s úmrtím čtyřiašedesátiletého pacienta. Lékaři chirurgie Stanislav Kalabus a Richard Polzer vyvázli s roční podmínkou se zkušební dobou na dva roky. Podle obžaloby lékaři chirurgie u pacienta včas neodhalili zánět pobřišnice po operaci kýly. Přestože se jeho zdravotní stav zhoršoval, nedočkal se potřebných vyšetření. Později se sice podrobil operaci, ale na následky selhání orgánů nakonec zemřel.

Politik stanul u soudu

Vinen. Takový verdikt vynesl Okresní soud v Přerově nad bývalým radním a zastupitelem Markem Dostálem (ODS), který byl obžalován ze sexuálního nátlaku na svou někdejší zaměstnankyni. Politik odešel od soudu s ročním podmíněným trestem se zkušební dobou na dva roky. Poškozené musí navíc zaplatit 50 tisíc korun za způsobenou psychickou újmu. Politik se brání tím, že si žena vše vymyslela, aby zakryla své finanční machinace. Podle znalců z oboru psychologie a psychiatrie ale u poškozené došlo v důsledku jednání k rozvinutí posttraumatické stresové poruchy.

Červenec

Limit je jen slovo, ukázal závod Geroy

Limit je jen slovo! O tom se mohli už potřetí přesvědčit účastníci extrémního překážkového závodu v Přerově s názvem Geroy. Ten každý rok sklízí velký úspěch mezi samotnými závodníky i širokou veřejností. Ta opět sledovala atraktivní překonávání řeky Bečvy, bahna, ostnatých drátů nebo elektrických šoků. Závodníci se postupně vydali na zhruba devět kilometrů dlouhou trať, kde na ně čekalo přes třicet překážek. Novinkou bylo plazení se pod elektřinou nabitými dráty, které každé dvě vteřiny uštědřily závodníkům pěknou ránu.

Tkadlčík vzal Američanům rekord v mrtvém tahu

O jeden titul sice přišel, pro sebe ale uzmul obrovsky cenný světový rekord. Přerovský silák Jiří Tkadlčík na mistrovství světa na Ukrajině skončil čtvrtý mezi jednotlivci, sám ale upřednostnil triumf na vloženém šampionátu v mrtvém tahu. Třicetiletý „český lev“ zvedl 406 kilogramů, čímž stanovil nový světový rekord mezi strongmany do 105 kilogramů napříč všemi asociacemi. Tkadlčík se stal druhým Čechem, který kdy na závodech magickou hranici překonal.

Bečva je bez vody

Koryto Bečvy je kvůli každoročnímu čištění od nánosů štěrku vyschlé a cestu dnem si prorážejí kráčející bagry. Povodí Moravy provádělo pravidelnou údržbu a servis funkčních částí jezu - důvodem prací je, že se v květnu zvýšily průtoky a k jezu se nahrnulo větší množství naplavenin. Štěrky bylo tedy nutné uvolnit a rozhrnout. Vodní toky na Přerovsku trápilo celý červenec velké sucho.

Srpen

Výuka zdravotníků se vrátí do města

V Přerově začnou opět studovat zdravotní sestry a další zdravotnický personál. Vyšší odbornou školu zdravotnickou zde bude společně provozovat společnost Agel a arcibiskupství olomoucké s tím, že město nechá spravit budovu někdejší střední zdravotnické školy, jež byla před dvěma lety zrušena. Na založení Vyšší odborné školy v Přerově se dohodla společnost Agel s Olomouckým krajem, městem a arcibiskupstvím. Jejich zástupci podepsali společné memorandum.

Tříletou dívenku zabila její matka

Brutální čin, jaký kriminalisté nepamatují. Přerovem otřásla vražda tříleté dívenky, která byla nalezena bez známek života v bytě v Purkyňově ulici. Kriminalisté obvinili z vraždy její matku. Třiadvacetiletá žena byla obviněna ze zvlášť závažného zločinu vraždy, protože byl čin spáchán zvlášť surovým a trýznivým způsobem. Skončila ve vazbě a hrozí jí, že za mřížemi stráví patnáct až dvacet let. Může dostat i výjimečný trest. Podle vyšetřovatelů měla žena jednat pod vlivem drog.

Hefaiston přivítal stovky kovářů

Vzduch sálající horkem z rozžhavených výhní, tep bucharu a řinčení kladiv. Umělečtí kováři, kteří dorazili na hrad Helfštýn na celosvětové setkání s názvem Hefaiston a zapojili se do živé tvorby, museli zhotovit exponát do dvou hodin. Celosvětové setkání uměleckých kovářů letos hostilo na čtyři sta osmdesát mistrů černého cechu z patnácti zemí světa. Kromě evropských zemí jako jsou Itálie, Rakousko, Německo či Francie, přijeli i z těch vzdálenějších - Austrálie, Spojených států amerických nebo Izraeli.

Září

Demolice Chemiku začala

V Přerově začala náročná demolice budovy Chemiku, která byla původně postavena pro zaměstnance chemičky a později sloužila jako ubytovna pro sociálně slabé. O bourání Chemiku rozhodli zastupitelé v listopadu 2017, protože nechtěli dál podporovat byznys s lidskou chudobou na území města. Ubytovnu provozovala soukromá společnost První KPU, která si objekt od města pronajala v roce 2012. Patřila ale k těm problémovým a lidé z vedlejšího domu si několikrát stěžovali na chování svých sousedů.

Demolice Chemiku přijde na 25 milionů korun.

Přerovské Dvorky oživily centrum

Cimbálovka na dvoře kavárny Echo v Kratochvílově ulici, undergroundový festival na nábřeží Protifašistických bojovníků, jamajský zpěvák v průčelí budovy na Horním náměstí. Opojný koktejl hudby různých žánrů vytvořil v neděli odpoledne z Přerova nevšední místo. Potvrdilo se, že pokud se v centru města něco děje, lidé si sem cestu najdou. Přerovské Dvorky daly i letos nahlédnout do běžně nepřístupných zákoutí budov v centru města. Do ulic vyrazily stovky návštěvníků.

V Lipnické ulici zemřely dvě dívky

Dvě mladé dívky zaplatily životem za neopatrnost při přebíhání frekventované Lipnické ulice v Přerově. K tragické nehodě došlo v místech, kudy si chodci i cyklisté, kteří se potřebují dostat z výstaviště do Předmostí a naopak, zkracují cestu. Přes silnici měli podle policie přebíhat ve večerních hodinách čtyři mladí lidé - dva chlapci a dvě mladé dívky. Ve stejné době tudy ale projíždělo osobní auto. Chlapci ještě stihli na druhou stranu přeběhnout, ale dívky už ne. Při střetu s autem utrpěly vážná zranění, neslučitelná se životem. Na místě jim podlehly.

Říjen

Ve studni na Horním náměstí je voda

Pro přerovské historiky je to objev, ve který už ani nedoufali. Při odkrytí části betonového záklopu na prostranství mezi lípami na Horním náměstí archeologové narazili na čtrnáct metrů hlubokou studnu. A co více - je v ní voda. Do útrob studny mohli badatelé nahlédnout po sto dvaceti letech. Záklop ukrývá původní studnu z období, kdy město vlastnil Vilém z Pernštejna. Zaměření studny pomocí technologie 3D laserového skenování prováděli odborníci z Ústavu geoniky Akademie věd spolu s kolegy z Českého hydrometeorologického ústavu.

Přerov patřil tři dny jazzu

Talentovaní američtí jazzmani, jejichž hvězda teprve vychází, ale i mladá generace českých hudebníků, se představili na šestatřicátém ročníku Československého jazzového festivalu v Přerově. Bouřlivý aplaus sklidilo vystoupení české kapely Monkey Business, mezi zahraničními interprety pak zazářili nadějná americká saxofonistka a zpěvačka Camille Thurman a hvězda současné jazzové generace - bubeník Jamison Ross.

Kabelkový veletrh lámal rekordy

Jarečkovi z Přerova, který trpí mentální retardací, ale i předčasně narozenému Kubíčkovi z Potštátu a Aktivačnímu centru Jsme tady - těm všem pomohl letošní výtěžek Kabelkového veletrhu Přerovského a hranického deníku, který se uskutečnil v Galerii Přerov. Vybralo se na něm neuvěřitelných 51 984 korun. Každý z obdarovaných tak díky štědré pomoci všech, kteří se do Kabelkového veletrhu zapojili, získal rovných 17 328 korun.

Listopad

Zemřel Vojtěch Jasný

Filmový svět opustila další legenda. Scénárista, režisér i učitel Vojtěch Jasný odešel do filmového nebe krátce před svými čtyřiadevadesátými narozeninami. Režisér, jehož proslavily snímky jako Všichni dobří rodáci nebo Až přijde kocour, zemřel v Přerově. Právě v tomto městě strávil poslední roky svého života. Poslední rozloučení s Vojtěchem Jasným, básníkem stříbrného plátna, jak byl označován, se konalo ve zlínském Městském divadle.

U soudu stanuli manželé, měli zbít romské děti

Okolnosti útoku na sedm romských dětí, ke kterému došlo na jaře v zámecké zahradě v Lipníku nad Bečvou, začal rozplétat přerovský soud. Obžaloba viní z napadení dětí manžele z Přerova - Stanislava a Petru Pumprlovy. Pokud jim soud prokáže vinu, mohou strávit za výtržnictví, ublížení na zdraví a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob až pět let za mřížemi. Manželé měli podle obžaloby zaútočit na sedm dětí, z toho skončily tři na ošetření v nemocnici a jedno muselo být hospitalizováno.

Přerov oslavil třicet let svobody s rozpaky

Několika vzpomínkovými akcemi si Přerov připomněl třicet let svobody a výročí sametové revoluce v listopadu 1989. Oslavy ale provázely rozpaky - na oficiálních oslavách města nemohli promluvit zástupci Konfederace politických vězňů, Svazu bojovníků za svobodu a dalších organizací. Oslavy tak byly roztříštěné a konaly se na dvou místech - oficiální před budovou radnice na náměstí T. G. Masaryka a neoficiální na náměstí Přerovského povstání. V Korvínském domě se uskutečnilo setkání s přímými účastníky revolučních událostí.

Prosinec

Peticí bojují proti nepřizpůsobivým

Obyvatelé ulic Velká Dlážka a Jilemnického sepsali petici. Po konfliktech s nepřizpůsobivými žádají radní, aby se jejich čtvrť stala součástí bezdoplatkové zóny. Petenti upozornili na to, že byli nuceni opakovaně volat na místo policisty, aby zklidňovali emoce svých horkokrevných sousedů. Romští nájemníci podle nich rozhazují rozbitý nábytek po ulici, znečišťují dětské hřiště a nechávají nedopalky cigaret u pískoviště. Na každou žádost o slušné chování odpoví sprškou vulgarismů.

V Přerově se otevřela dálnice, město dusí smog

Nově vybudovaný úsek dálnice D1 mezi Lipníkem a Přerovem, jehož stavba přišla na 2,7 miliard korun, se otevřel řidičům. Kromě velké slávy ale vyvstaly otázky - stále není jasné, kdy bude D1 kompletní. Ministr dopravy Vladimír Kremlík na slavnostním otevření slíbil, že se bude stát snažit stavbu co nejrychleji dokončit. Otevření dálnice mělo negativní dopad na dopravu v Přerově - auta doslova ucpala město. Dokončení dálnice D1 se ještě více zkomplikovalo poté, co ekologičtí aktivisté Děti Země napadli změnu územního rozhodnutí. Stavbě tak hrozí další průtahy.

Zlatý Kanár se loučil s Berdychem

Zlatým kanárem pro rok 2019 se stala Barbora Strýcová. Málo vídaný ženský souboj o hlavního vítěze ankety magazínu Tenis ovládla před Karolínou Plíškovou. Hlavní hvězdou slavnostního vyhlašování vítězů ankety v Přerově ale byl Tomáš Berdych, jemuž u řeky Bečvy přichystali povedenou rozlučku s českými fanoušky a veleúspěšnou kariérou jednoho z nejúspěšnějších tuzemských tenistů historie. Barbora Strýcová prožila úspěšný rok a v přerovské tenisové hale po zásluze převzala Zlatého kanára pro absolutního vítěze ankety.

Rok 2019 v Přerově OBRAZEM