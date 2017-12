Jaký byl rok 2017 na Přerovsku? Připomeňte si to nejzajímavější

FOTOGALERIE / VIDEO / Ptačí chřipka, gymnázium bez primy, konec Gambra i 13 let pro Pavla Nárožného, to vše byl rok 2017 na Přerovsku.

LEDEN

PRVNÍ BYL MAREČEK. Prvním miminkem, které přišlo na svět v roce 2017 v přerovské porodnici, byl Mareček Beneš z Hranic. Chlapec se narodil na Nový rok ve 2 hodiny a 22 minut. Vážil 3260 gramů a měřil 50 cm.

LOUČENÍ S DÁMOU Z HELFŠTÝNA. Ve věku nedožitých 67 let zemřela dlouholetá správkyně hradu Helfštýna Marcela Kleckerová. V devadesátých letech byla hybnou silou kulturního dění na Přerovsku. Výraznou měrou se podílela zejména na zvelebení hradu Helfštýna. Její zásluhou se tato památka stala vyhledávaným místem nejen ze strany našich, ale i zahraničních návštěvníků. Marcela Kleckerová stála rovněž u zrodu mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston, který se koná poslední srpnový víkend na Helfštýně.

PTAČÍ CHŘIPKA UDEŘILA. V Olomouckém kraji se vyskytlo první ohnisko nákazy ptačí chřipkou – nebezpečný virus byl zjištěn u drůbeže soukromého chovatele z místní části Přerova Lověšic. Chovatel musel na své farmě utratit na čtyři sta padesát kusů drůbeže.

ÚNOR

VRAŽDIL TEPRVE OSMNÁCTILETÝ. Krajští kriminalisté řešili začátkem ledna případ brutální vraždy, ke které došlo v jednom z obytných domů v přerovské ulici Generála Štefánika. Devětapadesátiletý muž byl zavražděn teprve osmnáctiletým mladíkem, kterého policie dopadla jen několik hodin po činu. Hrozí mu až osmnáct let vězení.

GYMNÁZIUM BEZ PRIMY. Nečekané! Tak by se dalo nazvat rozhodnutí o tom, že se ve školním roce 2017/2018 nebude otevírat prima víceletého studia na Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově. Namísto jedné bude mít naopak dvě třídy primánů Gymnázium Jakuba Škody v Přerově. Rodiče jsou zprávou zaskočeni a obávají se o další budoucnost školy. Svůj nesouhlas vyjádřili peticí.

BŘEZEN

DUSNO NA VEŘEJNÉ DEBATĚ. Obyvatelé Dluhonic se netajili svým rozhořčením na veřejné debatě, kde se řešily zásadní dopravní stavby. Asi nejvíce emocí vyvolala stavba úseku D1 mezi Říkovicemi a Přerovem, jehož trasa protne obec a ustoupit ji musí nejen oblíbené sportoviště, ale i rodinné domy.

BOJ O TAJEMNÍKA. Takové dusno už na jednání městského zastupitelstva dlouho nebylo. O vypjaté emoce se ale nepostarali členové opozice, rozvířili je zastupitelé jedné z vládnoucích stran – Za prosperitu Přerova. V přímém přenosu upozornili na vážná pochybení tajemníka magistrátu Petra Mlčocha a žádali, aby je prošetřil kontrolní výbor. Podle přerovského primátora Vladimíra Puchalského ale tento materiál nepatří na jednání zastupitelstva.

DUBEN

SENIORY VOZÍ TAXI. V Přerově byla zavedena nová služba – senior taxi. Za dvacet korun se lidé díky ní dostanou k lékaři, do nemocnice nebo na úřad. Podmínkou je věk nad pětašedesát let a průkazka, kterou si zájemci musí vyřídit na odboru sociálních věcí a školství magistrátu v Přerově.

NOVOU ATRAKCI NECHTĚJÍ. Měl to být bohulibý záměr, který zvýší atraktivitu přírodního koupaliště, ale je z toho spíše poprask na Laguně. Přerovští radní rozhodli o nájmu části pozemku brněnské firmě Citi Sports, která chce v areálu Laguny vybudovat vlek pro vodní lyžování. Proti nové atrakci ale protestují jak rybáři, tak i někteří obyvatelé Přerova.

KVĚTEN

BEČVA POHROZILA. Řeka Bečva opět ukázala svou sílu. Stačilo několik dní vytrvalého deště a hladina toku během jediného dne prudce vystoupala až ke čtyřem metrům. V Teplicích nad Bečvou dosáhla hladina třetího povodňového stupně a s obavami vzhlíželi k rozbouřenému toku také v Přerově. Nejvíce zasažena byla obec Ústí, kde voda zaplavila místní sportoviště a uzavřela cestu.

GAMBRO KONČÍ. Jako blesk z čistého nebe. Tak rychlá a nečekaná byla zpráva, kterou se v polovině května dozvěděli zaměstnanci přerovského závodu Gambro. Více než šest set lidí se ze dne na den ocitlo bez práce. Společnost Baxter se rozhodla uzavřít svůj přerovský závod z důvodu dlouhodobého poklesu globální poptávky po dialyzačních setech, které se zde vyrábějí.

HŘIŠTĚ UKRÝVALO HROBY. Přerovským archeologům se podařil husarský kousek. Přímo na hřišti v areálu hasičské zbrojnice na Šířavě narazili na dva kostrové hroby z mladší doby hradištní, které pravděpodobně dokládají existenci většího pohřebiště v této části města.

ČERVEN

NEHODA NA TRATI. Osmnáct zraněných a škoda za dvacet milionů. Taková je bilance vážné nehody, která se stala v pondělí 5. června před šestou hodinou ráno v železniční stanici v Přerově. Za nehodou Leo Expressu stojí nevolnost strojvedoucího, který nedobrzdil u kusé koleje na prvním nástupišti a narazil do betonového zarážedla. Dva cestující skončili v olomoucké fakultní nemocnici a šestnáct pacientů ošetřili lékaři v Přerově.

NÁROŽNÝ ZNOVU U SOUDU. Osm let starý případ, z něhož mrazí, začal v červnu rozplétat Krajský soud v Ostravě. Vězeňská eskorta přivedla do jednací síně Pavla Nárožného z Přerova, který podle obžaloby v listopadu 2009 zavraždil svého šedesátiletého otce a jeho třetí manželku. Těla se do dnešního dne nenašla. Oba již byli prohlášeni za mrtvé. Nárožný je zároveň obžalován z přípravy vraždy tety, kterou prý mohl považovat za hrozbu v rámci dědického řízení.

TORNÁDO NA KOJETÍNSKU. Poničené střechy rodinných domů, vyvracené stromy a trámy, které se rozletěly jako třísky do okolí. Tak to vypadalo minulý v druhé polovině června v Uhřičicích na Kojetínsku, kterými se prohnala silná vichřice. Místní podobnou spoušť nepamatují a tvrdí, že se obcí prohnalo malé tornádo. Do úklidu se v obci zapojily jednotky hasičů, kteří spolu s místními obyvateli odstraňovali ty nejhorší následky.

PROTI STAVBĚ D1. Zvlášť chráněné druhy jako skokan štíhlý, volavka bílá nebo žluva hajní možná rozhodnou o osudu dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Stanovisko Krajského úřadu v Olomouci, který pro tento úsek povolil výjimku ze zákazu u zvláště chráněných druhů, totiž napadli ekologičtí aktivisté – Děti Země. Podle Ředitelství silni a dálnic to může stavbu zpozdit o měsíce, ale i roky.

ČERVENEC

20 LET OD POVODNÍ. V červenci si Přerované připomenuli dvacet let od ničivé povodně, která zasáhla v roce 1997 celý okres. Stoletá voda vtrhla do Přerova 7. července. Vyžádala si dva lidské životy, živel po sobě zanechal 47 zdemolovaných domů, 23 staticky narušených objektů, téměř tisícovku poškozených rodinných domů a voda zatopila 476 bytů. Škody na majetku města byly vyčísleny na 149 milionů a celkové škody ve městě se vyšplhaly na 430 milionů.

ODEŠLA OSOBNOST. Ve věku nedožitých šedesáti let zemřel 27. července archeolog Jan Mikulík, který se posledních dvacet let věnoval výzkumu na Přerovsku. Za tu dobu se mu podařilo s kolegy učinit hned několik vzácných nálezů – ať už to bylo na nádvoří přerovského zámku, v historických objektech na Horním náměstí, ale i v jiných částech Přerova a okolí. Jeho srdeční záležitostí bylo Předmostí, kde je významné pravěké naleziště.

SRPEN

PŘEROVANÉ SLAVILI HODY. Koncerty známých kapel, velkolepý rytířský turnaj, řemeslný jarmark i historický průvod městem přilákaly během třídenních Svatovavřineckých hodů do centra města tisíce lidí. Přerované se tak vrátili do dob, kdy město povýšil na královské Přemysl Otakar II. O dobovou atmosféru se postaralo na 115 účinkujících.

VICHŘICE ŘÁDILA. Srolované střechy, vyvracené kmeny strom, popadané větve – takové byly následky bouřky, která se prohnala v polovině srpna Přerovskem. Hasiči vyjížděli více než k pěti desítkám zásahů.

OSTUDA MĚSTA. Velká pasáž byla ve třicátých letech minulého století chloubou Přerova , a kdo v ní měl obchod, mohl mluvit o štěstí. Někdejší výkladní skříň města dnes ale odpuzuje svým vzhledem. Na špinavou dlažbu a oprýskané omítky už si Přerované zvykli. Větším problémem je dnes ale rozbité skleněné zastřešení.

ZÁŘÍ

KDO STŘÍLEL NA DRAVCE? Jen stěží uvěřitelný případ lidské krutosti řešili policisté na Přerovsku. Na polích u Kojetína našli náhodní svědci několik mrtvých dravců, kteří uhynuli pravděpodobně na následky střelných poranění. Celkem se v lokalitě objevilo osmnáct motáků pochopů, z toho sedm mrtvých. Čtyři vážně poranění skončili v Záchranné stanici pro handicapované živočichy v Ornitologické stanici v Přerově. O dva se postarali odborníci v Němčicích. Zbývající ptáky se podařilo ošetřit, nakrmit a vypustit do volné přírody. Policie pátrá po pachateli tohoto činu.

ROZPAD KOALICE. Odlišný pohled na zásadní otázky fungování města, odchod schopných úředníků z magistrátu, arogance a špatná komunikace s veřejností. Takové jsou hlavní důvody toho, proč se strana Za Prosperitu Přerova rozhodla vystoupit z radniční koalice. Spolu s ní odcházejí i Nezávislí, kteří se obávají toho, že se křehké většině osmnácti zastupitelů nepodaří prosadit zásadní projekty.

STRACH V ULICÍCH. Chovají se, jako kdyby jim tu všechno patřilo. Máme strach jít večer po ulici. Takovými slovy popisují situaci obchodníci z lokalit u přerovského nádraží, ale i lidé, kteří zde žijí. Atmosféra v této části města zhoustla. Problémy však nejsou se starousedlíky. Do přerovských ubytoven se stěhují Romové z jiných měst, především z Ostravska a Karvinska. A z těch mají strach už i obyvatelé Husovy či Kojetínské ulice.

PRIMÁTOR VYLEPIL PLAKÁTY. Nezvyklým způsobem se rozhodl upozornit na hrozící zpoždění zahájení stavby dálnice D1 z Říkovic do Přerova primátor města Vladimír Puchalský. Nechal vylepit plakáty a doporučuje lidem, aby se obraceli se svými dotazy na předsedu organizace Děti Země Miroslava Patrika, jehož stížnosti stavbu blokují. Na plakátech je uveden i telefonický kontakt.

ŘÍJEN

DOPRAVNÍ KOLAPS. V Přerově se na podzim opravovaly dva po sobě jdoucí rondely – u Žerotínova náměstí a u někdejší Komuny. Následovala také oprava kruhové křižovatky u Hané. Dopravní situace tak byla ve městě svízelná. Ředitelství silnic a dálnic investovalo do nových povrchů i do vodorovného značení přerovských „kruháčů“ sedm milionů korun. Řidiči museli počítat s delší objízdnou trasou – a omezení se dotklo i cestujících autobusové dopravy.



VOLBY 2017. Volby na Přerovsku vyhrálo s přehledem hnutí ANO (33,35 %). Slavit ale může také hnutí SPD Tomia Okamury, které skončilo na druhém místě se ziskem 13,94 %. Třetí byla KDU-ČSL, která na Přerovsku dosáhla podpory 9,88 % voličů. Hájit zájmy veřejnosti v Poslanecké sněmovně tak bude Petr Vrána (ANO). Ve sněmovně na další čtyři roky usedne i dnes už bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

LISTOPAD

JAZZ OPĚT NEZKLAMAL. Zpívající baskytaristka Nik West, ale také ležérní britská parta Matt Bianco nebo ohnivé španělské flamenco přímo na podiu jako součást koncertu skupiny Patax. V Přerově skončil 34. ročník Československého jazzového festivalu, na který se bude dlouho vzpomínat. Letošní ročník ukázal na rozmanitost stylů, které se ještě vejdou do škatulky „jazz“.



PROTEST PROTI ZEMANOVI. Protest asi tří desítek občanů před místní restaurací, kteří drželi v rukou červené karty. Transparenty s hesly jako „The End“ nebo „Sbohem“. Ale i „hymna“ sametové revoluce v listopadu 1989 Modlitba pro Martu, která zněla z okna na náměstí. Takové přivítání čekalo prezidenta Miloše Zemana v Lipníku nad Bečvou. Poslední tóny Modlitby ale nedozněly, protože zvukaře, který skladbu pouštěl, zadržela policie.

ZASTUPITEL REZIGNOVAL. Další zastupitel z koalice Společně pro Přerov, která byla v komunálních volbách druhou nejúspěšnější stranou, odchází. Svou rezignaci podal zastupitel Richard Šlechta, jenž byl dvě volební období v opozici a třetí už jako člen vládnoucí koalice nedokončí. Nahradil ho Martin Švadlenka z České pirátské strany.

FILMAŘI V PŘEROVĚ. Na Horním náměstí v Přerově se natáčely některé scény nového filmu slovenského režiséra Juraje Jakubiska Perinbaba 2. Režisér doufá, že si pokračování pohádky diváci užijí už příští Vánoce.

CHEMIK ČEKÁ DEMOLICE. Osud ubytovny Chemik v ulici Velké Novosady zpečetili na svém jednání zastupitelé. Rozhodli o demolici budovy, protože v případě jejího prodeje by město ztratilo nad situací kontrolu a hrozil by vznik další ubytovny pro sociálně slabé.

PROSINEC

MÍSTO KASÁREN OBCHODY. V Přerově se otevřelo nové obchodní centrum, které vyrostlo v areálu Želatovských kasáren. Stojí přímo v místech, kde v minulosti stávala ubytovna pro vojáky a konaly se slavnostní přísahy. Pozůstatky armádního života vzaly za své v létě, kdy byla dokončena demolice objektů.

NÁROŽNÝ DOSTAL 13 LET. Třináct let za mřížemi. Takový je verdikt Krajského soudu v Olomouci, který rozplétal okolnosti rafinovaného plánu Pavla Nárožného z Přerova na vraždu své tety. Nárožný se proti verdiktu na místě odvolal. Původně mu hrozilo až dvacet let vězení a obžalován je i z dvojnásobné vraždy svého otce a jeho třetí manželky. Ta se stala v listopadu 2009. Těla se dodnes nenašla.

