„Osvobozující“ Rudoarmějec je podle nich cynickou připomínkou někdejší tragické doby, výsměchem všem jejím obětem a pěstí na oko současným ukrajinským uprchlíkům, kteří utíkají před ruskou armádou.

Sochu Rudoarmějce, která byla odhalena na počest desátého výročí osvobození Československa, zhotovil v roce 1955 známý sochař Josef Baják.

Skulptura přežila nejen socialismus s lidskou tváří a srpen 1968, ale i pád komunistického režimu v listopadu 1989, kdy z budov mizely rudé hvězdy a transparenty s propagandistickými hesly.

Tajemná vila u Žebračky v Přerově. Zajímá vás, jak to vypadá uvnitř? Nahlédněte

I když se dnes bývalá třída Lidových milicí v Přerově jmenuje 17. listopadu a někdejší Leninova ulice nese jméno leteckého maršála Karla Janouška, Rudoarmějec stále stojí na místě.

„Obrátili jsme se proto na město a žádáme o odstranění sochy. Nejde o to vymazat vzpomínku na ty, kteří nás osvobodili, bojovali tady a padli - pomník obětem je na zdejším hřbitově. Pomník Rudoarmějce byl vztyčen vedle školy deset let po válce, v době už rozběhnuté totality. Je to tedy i vzpomínka na okolnosti, které tu panovaly, když jsme byli plně pod vlivem ideologie komunistické strany a Sovětského svazu. Zvlášť v této době, kdy vede Rusko jako nástupnický stát Sovětského svazu válku proti Ukrajině, se nám zdá, že pomník Rudoarmějce schvaluje ten záměr tehdejšího Sovětského svazu a současného Ruska. Vidím to jako dvě spojené nádoby. Podle nás, kteří jsme to podepsali, už tady tato socha dávno neměla být,“ řekl evangelický farář Marek Zikmund, který je jedním z iniciátorů návrhu na odstranění sochy.