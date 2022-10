V řadě měst v Olomouckém kraji si připsaly silné zisky hnutí ANO a SPD. Lze na základě toho usuzovat, že komunální volby byly referendem o vládě?

Podle dat to může takto vypadat. Ale je ale srovnáme s volebními výsledky z roku 2018, uvidíme, že vládní strany jsou zhruba na svých ziscích a SPD a hnutí ANO posílilo na úkor KSČM a ČSSD. Tyto dvě tradiční levicové strany byly komunálními volbami úplně vymazány z volebních map, v Olomouckém kraji je prakticky vůbec nemáme zastoupeny. Padly i takové bašty ČSSD jako Prostějov, kde kandidoval bývalý oblíbený primátor Pišťák. Ukazuje se, že značku ČSSD, ať už kandidující samostatně nebo přejmenovanou s nabranými nestraníky jako v Olomouci, tradiční levicový volič nedokáže ocenit a volí hnutí ANO. Proporčně to vychází tak, že ztráty ČSSD a KSČM, které byly v roce 2018 ještě relativně silné, se promítly do relativního zisku SPD a ANO. Tyto dvě strany se konsolidovaly na populisticko-levicovém bloku a obsadily ho.

SPD - méně zkušeností i kvalifikace

A strany na pravé straně volebního spektra?

Komunální volby ve světle podobných analýz vykazují velkou míru stability. Na první pohled se může stát, že nějaký volební výsledek přeceníme nebo podceníme. Na rozdíl od levicového bloku, kde jsou jen dvě strany, je u středopravicového těch stran pět, šest. Fenoménem velkých měst je kandidatura lokálních uskupení. Třeba v Olomouci Pro Olomouc, v Prostějově hnutí Na rovinu složené z nestraníků, TOP09, nezávislých osobností a aktivistů. Tyto lokální hnutí středopravicovému bloku ubírají hlasy, ale ve výsledku lokální hnutí mohou s pravicovými stranami v různých městech vládnout. A to je případ i Olomouckého kraje.

Když se podíváme na ODS a Spolu v Olomouci i v jiných okresních městech, mají podobné výsledky jako v roce 2018. Pokud by tyto volby měly být referendem o vládě v kontextu globální krize, cen energií, inflace a tak dále, očekával bych, že vládní strany pohoří daleko více. Ale ony obhájily svá čísla.

Navíc ve spoustě měst se ani nedá říct, že by tyto volby byly konfliktem ANO versus ODS. Ve většině měst tyto strany vládnou dlouhodobě společně.

Čistě matematicky by ANO a SPD vytvořily v řadě měst většinu. Proč koalice na tomto formátu nevidíme?

V rámci SPD se dostali do zastupitelstev nezkušení politici. A i když mají názorově blízko k hnutí ANO, to dá přednost ověřené spolupráci s ODS. Není důvod to měnit, myslím, že i koalice jsou dopředu předjednané, co vím ze zákulisí, takže neočekávám nějakou změnu. Opakuje se situace z roku 2006, kdy byly vyhrocené volby Paroubek versus Topolánek, ale ODS a ČSSD vytvořila velké koalice. Nyní se děje něco podobného. Na celostátní úrovni Andrej Babiš a Petr Fiala s sebou vedou velmi silný souboj, na lokální úrovni spolu ty dvě strany spolupracují a nemají problém. Jsem sám zvědavý, jak to tyto strany obhájí před voliči. I proto, že politici z hnutí ANO ví, že za SPD se nedostali ti nejvíce kvalifikovaní a zkušení politici, dají přednost ověřené spolupráci s tradičními stranami. Bylo to tak i v roce 2018, bude to tak i v roce 2022.

ANO v Olomouci dál jedná se SPOLU i s ProOlomouc. Rýsuje se staronová koalice?

STAN? Víc než 5% je překvapení

Jaké jsou v Olomouci varianty koalic?

Velmi pravděpodobná je varianta je hnutí ANO a koalice Spolu. Tyto dvě strany by mohly vytvořit koalici samy, případně přibrat tranu spOLečně pana Runtáka, takže by vznikla koalice na půdorysu, který tu byl. Velkou neznámou je, jak se zachovají ostatní členové koalice Spolu, kteří na dosavadní koalici neparticipovali.

Méně pravděpodobná se zdá varianta hnutí ANO a SPD a ještě méně pravděpodobná možnost se jeví, že by všichni obešli hnutí ANO. Rozhodně to nemůžu vyloučit, ale je to velmi nepravděpodobné.

Hnutí STAN v Olomouci jen těsně překročilo pět procent. Jak si tento výsledek vysvětlit?

Upřímně si myslím, že je to pro ně úspěch. Nečekal jsem, že by se přes pět procent v Olomouci dostalo. Pan hejtman Suchánek není mezi veřejností moc vidět, nepůsobil v lokální kampani, v podstatě za hnutí STAN známe jednoho, dva lidi, kteří jsou v místní komunitě a na sociálních sítích aktivní, ale nemá tu lokální silné lídry. Mohl pomoci kandidát na senátora pan Malacka plus spojení se Zelenými. Upřímně jsme překvapený, že STAN přes pět procent překročit dokázalo. Mělo tu konkurenci u Pirátů a ProOlomouc a i kvůli celostátním kauzám jako Dozimetr.