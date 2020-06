„Čeho je moc, toho je příliš. Kdybych žila na vesnici, tak mi asi pohled na louku nevadí, ale udržovat metr vysokou trávu na náměstí Přerovského povstání, kam lidé musejí buď k doktorovi nebo na finanční úřad, je na pováženou,“ stěžuje si paní Jana, která bydlí ve Wurmově ulici.

„Denně chodím s pejskem na procházku a už se mu v té vysoké trávě zapíchla osinka do nohy. Znám několik případů, kdy je museli psům vytahovat veterináři. Když se osinky dostanou do chlupů a krevního řečiště, může to psa i zabít,“ říká.

Stejného mínění je i Božena Hnilicová z Přerova.

„Bydlím v pečovatelském domě U Žebračky a měli jsme tam přes metr vysokou trávu. Posekali nám ji, ale až poté, co se naše paní vedoucí ozvala,“ líčí. Stížnosti se ozývají i z okrajových částí Přerova. A někteří lidé už situaci vyřešili po svém - vzali do ruky vlastní sekačku a trávu zkrátili.

Zatímco starší generaci neposečená tráva vadí, mladí lidé mají větší pochopení.

„Naštěstí v rodině nemáme žádného alergika a děti jsou naočkované proti klíšťové encefalitidě, takže s vysokou trávou nemáme problémy,“ zastává opačný názor Jitka Dvorská, maminka dvou malých dětí.

Přerovští radní už dříve rozhodli, že sečí bude v letošním roce méně. Hlavním důvodem je sucho, které ohrožuje přírodu. Poslední měsíce jsou ale bohaté na vydatné srážky a technické služby musejí kvůli dešti s úpravou veřejných prostranství počkat.

„Druhou seč provedeme, ale s technikou nemůžeme vjet do trávy dříve, než se počasí umoudří. Trávu ale opět posečeme na vysoko,“ vysvětluje náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS). Město chce, aby měl trávník po zásahu deset centimetrů. Na náměstí Přerovského povstání se radní rozhodli vyzkoušet experiment.

„Na ploše posečeme jen okrajové části, zatímco prostředek necháme volně růst. Za sezonu ho zkrátíme pouze dvakrát,“ nastínil jednatel přerovských technických služeb Bohumír Střelec.

Mezi mlýnskými kameny

Boj o každý centimetr trávy se už v Přerově stal evergreenem a i samotní radní přiznávají, že jsou bezradní. Lidé se totiž rozdělili na dva početné tábory - jedné skupině obyvatel vysoká tráva kvůli klíšťatům a alergenům vadí, jiní naopak požadují ekologičtější přístup.

„Zástupci odboru majetku a technických služeb jsou drceni mezi mlýnskými kameny. Když sečou trávu - tak je to špatně. Když se na nátlak občanů rozhodnou udělat méně sečí - zase procházejí kritikou,“ říká mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Jedna skupina obyvatel podle ní nadává, že je tráva posekána nízko a půda vyprahlá.

„Volají po přirozeně vzrostlé trávě a motýlích loukách. Jiní naopak chtějí, ať je v Přerově všude jen nízký porost, protože jim tráva působí alergie, nebo mají problém uklízet po svém pejskovi. Pak jsou tu ještě ti, kteří volají po kompromisu - ale i tady narážíme na spoustu protichůdných názorů. Zavděčit se všem je těžké až nemožné,“ hodnotí.

Technické služby chtějí travnatá prostranství upravit, jakmile to počasí umožní. „Druhá seč neprobíhala především z důvodu špatného počasí. Pro nás by bylo samozřejmě nejlepší a měli bychom o starost méně, kdyby se pejskaři dohodli se zadržovači vody,“ uzavírá jednatel přerovských technických služeb Bohumír Střelec.