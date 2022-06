Přerov otvírá se světu - psali však na internetu

že prý vlaky co tam jedou - do Přerova nedojedou

koleje jsou totiž v čudu - a když konkrétnější budu

tady zřejmě nešlo o zkrat - kilometr někdo rozkrad´

V Přerově kde Bečva teče - vážně nevím kdo s kým peče

doneslo se však i ke mně - s kým to peče celá země

vítězku tu máte zlatou - sladkou slanou boubelatou

a my máme sloku novou - pro Martinu Kynstlerovou

Ref: V hlavě si to přerovnám přerov - přerov - přerovnám

jest-li dobře Přerov znám - Přerov Přerov Přerov znám

Kde jsou ty dvě Přerovačky - co lákaly nás do Žebračky

a v hospodě U mrtvoly - převrátily čtyři stoly

už nechodí do Oxfordu - vnoučat mají nejspíš hordu

i my už jsme zvadli mírně - už jen sníme o Tančírně

A co vaše slavná kašna - co je krásná nebo strašná

rozhodnout by se to mělo - jenže už to vyšumělo

jak na mostě zubra s ptákem - Přerováci berou hákem

i svou Achillovu patu - Přerov stále bez obchvatu

Ref: V hlavě si to přerovnám přerov – přerov – přerovnám

jest-li dobře Přerov znám – Přerov Přerov Přerov znám

Řešili jsme doma v plénu - kdy že půjdem do bazénu

na dnešní den volba padla - sbalili jsme tašku prádla

moje podělaný trenky - i mý starý podprsenky

nevím proč to koho žere - v bazénu se nejlíp pere

Kdepak je ta stará garda - už tu není Wykrent Jarda

ani bavič Josef Mladý - neuvádí to dnes tady

nemáme tu ani svého - borce Pepu Náhlovského

a tak aspoň čest jim vzdejme - nahoru jim zatleskejme

Ref: V hlavě si to přerovnej přerov – přerov - přerovnej

ze všech měst je Přerov nej Přerov – Přerov – ten je nej!!!

