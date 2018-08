Jaká je kvalita vody na přerovské Laguně? Ukáže rozbor

Státní a veřejná správa - Státní a veřejná správa Úředník veřejné správy 22 400 Kč

Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR Strážný justiční stráže. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22400 kč, mzda max. 30600 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadavky:, státní občan České republiky, starší 18 let, výborný zdravotní stav, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby, samostatnost, rozhodnost, komunikativnost, občanská a trestní bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům., , Nabízíme:, plat - tarifní třída 3 podle Nařízení vlády ČR č. 410/2017, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2018 v platném znění, zvláštní příplatek. Podnikové stravování., , Zájemci se mohou hlásit:, Písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, včetně strukturovaného životopisu, zasílejte do 31. srpna 2018 pouze na e-mailovou adresu: zajem@vez.olc.justice.cz , Pozn.: Při nesplnění vyhlášených inzerovaných podmínek, nebude na žádost reagováno., , Místo výkonu práce: Okresní soud Přerov, Smetanova č.p. 2016/2, 750 02 Přerov 2. Pracoviště: Vězeňská služba české republiky - justiční stráž os přerov, Smetanova, č.p. 2016, 750 02 Přerov 2. Informace: Dušan Šuba, .