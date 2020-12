Tučné těžké jídlo dominuje českému jídelníčku od Štědrého dne až do Nového roku a jeho nadměrná konzumace může vést k řadě problémů.

Trávící trakt reaguje na příjem potravy vylučováním žaludečních šťáv, enzymů ze slinivky břišní, žluče ze žlučníku a střevních sekretů, aby se umožnilo trávení cukrů, bílkovin a tuků.

„Prudká činnost těchto orgánů a stahování hladkých svalů trávicího systému při přejídání může vyvolat nejrůznější potíže, včetně bolestí břicha nebo tlaků v pravém podžebří. Žlučníková kolika je nesmírně bolestivá a většinou vyžaduje rychlý zásah lékaře,“ říká primář interního oddělení přerovské nemocnice Dan Marek.

Nadměrná konzumace jídla může vyvolat nevolnost, zvracení, nadýmání nebo průjem, ale i když se jedná o nepříjemné potíže, nejsou příliš nebezpečné.

Mnohem vážnější nemocí je zánět slinivky břišní, který při těžkém průběhu může přivodit i smrt.

„Je poměrně častý u alkoholiků. Přemíra tučného jídla tuto nemoc ale může vyvolat i u lidí, kteří náročné jídlo s alkoholem nekombinovali,“ varuje primář s tím, že pokud bolesti břicha trvají několik hodin, neustává zvracení nebo se objeví teplota, je nejvyšší čas na vyšetření lékařem.

Nenávratné poškození

Na otázku, zda existuje domácí první pomoc na přejedení, má primář jasnou odpověď.

„Rozhodně nejlepší je prevence, tedy se vůbec nepřejídat. Překyselení žaludku a pálení žáhy pak poměrně rychle odstraní lžíce jedlé sody,“ radí.

Bohatý jídelníček na přelomu prosince a ledna často doprovází také bujaré popíjení alkoholu, které končí v lepším případě kocovinou.

Receptů na takzvaný „vyprošťovák“ je sice mnoho, žádný ale není zaručený a spolehlivý. Už během oslav je dobré nezapomínat na konzumaci vody, aby byl organismus dostatečně zavodněný.

„Následkem pití alkoholu v jakékoliv formě je totiž vždy zvýšená tvorba moči a dehydratace. Nejen, že naše tělo trpí, ale ani se pak nedokáže dostatečně rychle zbavovat metabolitů. Alkohol je jed, který akutně poškozuje nervovou tkáň. Poruchu funkce mozku a mozečku při podnapilosti asi všichni dobře znají. Málokdo si ale uvědomuje, že alkohol poškozuje mozek nevratně - ničí totiž nervové buňky. Každou kocovinku zaplatíme ztrátou milionů mozkových buněk a jejich spojení. Ty už naše tělo nedokáže už nikdy nahradit,“ připomíná primář přerovské interny.

Opíjení ničí tělo i duši

Nadměrné pití alkoholu může mít za následek bezpočet zdravotních komplikací, nejedná se pouze o cirhózu a selhání jater, ale může také zcela zničit srdce nebo nenávratně poškodit slinivku břišní. Opilost má také za následek mnoho zbytečných úrazů a incidentů, které mohou mít celoživotní následky.

Zcela vyhýbat alkoholickým nápojům by se měli vyléčení alkoholici, pacienti s akutním onemocněním, kteří berou léky, například antibiotika, nebo diabetici.

„Paleta nebezpečných interakcí je mnohem širší. Tolerance alkoholu obecně je dána také naší enzymatickou výbavou. Kdo ji nemá tolik výkonnou, zbavuje se alkoholu špatně - je takzvaný pomalý metabolizátor. Takoví lidé, když si nedají pozor, se z lidově nazývané „opice“ vzpamatovávají dlouho,“ pokračuje primář Dan Marek.

„Myslím, že my zdravotníci nejsme nijak úzkoprsí moralisti a rádi se poveselíme. Ale dospělý člověk by se měl umět ovládat a znát svou míru. Opilci ničí své tělo a svou duši, svůj život. Nám znepříjemňují každou noční službu, nejen na Vánoce. Vyčerpávají lékaře, sestry a zatěžují celý zdravotnický systém. Přitom za to necítí žádnou zodpovědnost, jsou často agresivní a sprostí. Těšme se na Vánoce jako na příjemné období, kdy si člověk odpočine, vyčistí duši, obnoví vztahy se svými blízkými a reflektuje věci, které ho přesahují,“ uzavírá primář.