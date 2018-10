Jak se rodila republika v Přerově?

/ROZHOVOR/ Že by už rád nakoukl do nejvyšší soutěže, naznačoval v Deníku nedávno jeho spoluhráč Roman Pšurný. Částečně vtipkoval, málokdo si však uvědomoval, že se zdaleka nejedná o nereálnou šanci. Mikuláš Zbořil zatím prožívá životní sezonu. Je nejproduktivnějším obráncem Zubrů a ve středu se dočkal sladké odměny. Vůbec poprvé naskočil do seniorské extraligy, šanci mu dal Zlín, kde naskakoval už v juniorce.