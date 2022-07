Adéla ze zmrzlinového stánku v Přerově

Zmrzlinu ve stánku na zahrádce U Komára u řeky Bečvy v Přerově točí studentka Adéla Pospíšilová.Zdroj: Dagmar Rozkošná

Pokud máte chuť na sladké osvěžení v parném horku u řeky Bečvy, točenou zmrzlinu vám ve stánku na zahrádce U Komára nabídne sympatická studentka Adéla Pospíšilová. Lahodnou zmrzlinu dokáže zručně natočit během malé chvilky.

„Chce to grif a zkušenosti, ale dá se to naučit. Jen se strojem na výrobu zmrzliny to bylo trochu náročnější. Naučit se ho vyčistit nebylo tak snadné,“ říká sedmnáctiletá studentka Střední školy gastronomie a služeb v ulici Šířava v Přerově, kde studuje obor kadeřnice.

Zkušenosti s prodejem zmrzliny už má z minulosti.

„Není to moje první brigáda. Dříve jsem točila zmrzlinu v Horní Moštěnici a také v pekárně v Přerově,“ prozrazuje Adéla Pospíšilová, která ve stánku U Komára kromě zmrzliny vaří také kafe do kelímku a připravuje smoothie. Vydělá si 110 korun za hodinu a s částkou je spokojená. V budoucnu by si ráda našla nějakou brigádu, která by byla spojena s kosmetikou. To je obor, který ji baví nejvíce.