Jak se bude jmenovat vánoční strom v Přerově? Hlasujte ZDE!

ANKETA / Nádherně rostlý smrk, který již pár dní zdobí náměstí T. G. Masaryka v Přerově, bude mít také v letošním roce své jméno.

O tom, jak se bude symbol Vánoc jmenovat, může opět rozhodnout široká veřejnost, a to hlasováním na webu Přerovského a hranického deníku.

ANKETU najdete níže

Ani v letošním roce nechybí návrhy dětí z přerovských základních a mateřských škol.

Děti ze škol a mateřinek by daly vánočnímu stromu v Přerově tyto názvy: Berta, Světluška, Hvězdička, Vánoční hvězda, Jehlička či Smrček Cvrček.

Do redakce Přerovského a hranického deníku přišlo hned několik návrhů. Mezi nimi se objevilo například jméno Zubrák.

V několika případech lidé nezapomínají ani na nedávno zesnulého Paula Rausnitze.

„Rád bych podal návrh na název stromu - Paul. Tento název jsem zvolil po diskuzi s několika občany, kteří si myslí, že si takto velká osobnost, kterou rozhodně Paul Rausnitz byl, zaslouží jednu velkou vzpomínku. Přesně tou by mohl být právě název vánočního stromu,“ napsal například Jaromír Horký.

Dalším návrhem je pak jméno Tomíček – podle tříletého chlapce z Velkého Týnce na Olomoucku, který trpí vrozenou vadou mozku.

„Malému Tomíčkovi pomáháme formou akce #muzetovyjit. Jedná se o aukci věciček od sportovců, bylo by pěkné, kdyby vánoční strom nesl právě jeho jméno,“ napsala Monika Adamová s tím, že část peněz z akce, která bude ukončena 15. prosince, poputuje také do přerovského útulku pro zatoulaná zvířata.

Zájemci mohou hlasovat na webu Přerovského a hranického deníku, a to až do neděle 2. prosince do 17.30 hodin. Od 18 hodin pak bude vánoční strom slavnostně rozsvícen.