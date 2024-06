Vtáhnout veřejnost do rozhodování, aby pomohla vybrat novou podobu výsadby okružní křižovatky u hotelu Strojař, chce přerovská radnice. Lidé mají na výběr ze čtyř návrhů, z nichž každý má svůj vlastní „příběh“. Hlasovat pro ten nejsympatičtější mohou na webu města.

Bývalý hotel Strojař v Přerově | Foto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

„Pokračujeme v postupné revitalizaci okružních křižovatek ve městě - ta u Strojaře by měla být už čtvrtá. Využíváme stejných možností jako loni, kdy jsme podobným způsobem zkrášlili rondel u Žerotínova náměstí,“ řekl náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal ( Pomáháme městu - ODS).

Uprostřed rušné křižovatky u Žerotínova náměstí vykvetly například jasmíny, kaliny, sasanky a řada dalších rostlin. Už v roce 2022 byl osázen také největší kruhový objezd u restaurace Haná. „Letos se tedy obnovy dočká prostor u Strojaře, kde se protínají ulice Velká Dlážka, Palackého, nábřeží Rudolfa Lukaštíka a nábřeží Dr. Edvarda Beneše,“ upřesnil.

Město navrhlo čtyři varianty výsadby středu křižovatky. Každá přitom nabízí jinou skladbu rostlin i vizuální efekt. „Jednotlivé varianty lidem představíme prostřednictvím aplikace Munipolis, kde bude popsána možnost výsadby a zveřejněna vizualizace tak, aby měli občané představu, jak bude finální křižovatka vypadat,“ řekl Dohnal.

Prohlédněte si všechny čtyři návrhy:

Zatímco výsadbu u prvních dvou návrhů tvoří pouze rostliny, třetí počítá s keři a čtvrtá dokonce s umístěním akátových kůlů a plazivými rostlinami.

„Jednou z možností je i chmel, jako připomínka zdejší chmelařské oblasti. S výzdobou tohoto rondelu se počítá také o Vánocích,“ doplnil.

V plánu je osadit i další okružní křižovatky

V první variantě by zůstal po obvodu stávající skalník. Střed by vyplnil trvalkový a štěrkový záhon a půdopokryvné rostliny společně se skalníkem by vytvořily dojem cesty. Počítá se také s výsadbou cibulovin i trvalek. Prostor by byl mírně vyvýšen a dominantu tvořily keře kaliny, jež kvete na začátku února.

Druhá varianta umísťuje do prostoru štěrkový záhon, pokrývající celý střed rondelu. V záhonu by byly dominantní cibuloviny a trvalky bez jiné zeleně. Tento prostor by se v čase barevně měnil a navázal na estetiku výsadby v Palackého ulici.

Varianta číslo tři ponechává po obvodu skalník. Střed by vyplnily vysoké keře, zajímavé svým vzhledem nebo tím, že kvetou v neobvyklou dobu. Doplněny by byly cibulovinami a trvalkami.

„Ve čtvrté variantě zůstává po obvodu zachován stávající skalník. Do středu rondelu bychom osadili akátové kůly. Po kůlech by se pnuly rostliny, a výzdobu kolem by doplnily trvalky. Kůly mají evokovat místní chmelařskou tradici a tvoří také netradiční vertikální zelený prvek,“ doplnila Lenka Zábojníková z Technických služeb města Přerova.

Jaká varianta řešení středu okružní křižovatky u Strojaře nakonec zvítězí, o tom rozhodnou Přerované. Lidé mohou pro svého favorita hlasovat ZDE. Hlasování bude probíhat do konce června. S výsadbou rondelu se počítá na podzim.

„V příštím roce bychom se chtěli více zaměřit také na okružní křižovatku u malého Tesca a u Lidlu v Předmostí. Záležet bude i na investičních možnostech města,“ uzavřel Dohnal.