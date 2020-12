* Nepodepisujte smlouvy na vánoční půjčky ani nekupujte sady hrnců či elektrických papučí pro každého člena rodiny. I když se to bude jevit opravdu výhodně. Po svátcích pak často zjistíte, že jste se spálili. Obrazně i doslova.

* Nespěchejte, nežeňte se a nenechejte se vtáhnout do spirály „musím“. Nemusíte.

* Pokud už vyrazíte na nákup, zkuste jít pěšky. Už tak je město plné nervózně kroužících řidičů, kteří nesehnali, co měli, nebo jen ve velikosti XXS, což tchýni fakt nebude. A tak si místo sledování dopravních značek a jiných řidičů představují, jak se rozbalování dárků stane stejně pohodovým časem jako delaborace bomby za pomocí párátka.

Francouzskou holí nebijte lidi v obchodech

* Poslední krájená veka v okrese není svatý grál. Nejedná se tedy o důvod vytahovat bojové zkušenosti a parírovat soka francouzskou holí.

* Ani to, že jste pamětníky tankové bitvy u Kursku a nedaleká rvačka o nákupní vozíky ve vás vzbudila hluboko uložené vzpomínky, není důvod se do ní zapojovat. Raději si s vědoucím úsměvem počkejte na volný.

* Když uslyšíte šramotit klíče v zámku a nákupčí se vrací obtěžkán igelitkami a s napůl opadaným stromkem, zvažte svá prohlášení. Po očistci, kterým dotyčný v předvánočním chaosu prošel, je rádoby vtipná poznámka o tom, kde je tak dlouho a proč nemá vše ze seznamu asi tak bezpečná, jako láhev nitroglycerinu na vibračním válci.

Lepší než nervy je louskající děva

* Po návratu domů z nákupů jsou mnohé partnerské páry na pokraji rozchodu. V tu chvíli obvykle navíc zjistí, že se jeden z nich bude muset vrátit zpátky, protože v tom neřízeném chaosu zapomněli pořídit hlavní večerní chod. Muž (nebo jiný nejslabší člen rodiny), se tedy s tikem v oku vrací na místo kapří genocidy, kde pak stojí ve frontě na pololeklého šupináče, zatímco žena se doma hroutí při pohledu na miniaturní čmouhu od jogurtu na jinak perfektně vyleštěném okně. Na chvíli se zastavte a raději se podívejte na venkovskou děvu s falešným copem, jak zuby louská ořechy.

* Zkuste občas udělat nějakou drobnost. Třeba když máte vozík přetékající zásobami na přežití zombie apokalypsy a za vámi ve frontě stojí řemeslník se dvěma rohlíky a krabičkou vlašského salátu k obědu. Úsměv a nabídka místa zlepší náladu nejen vám.

* Nekrmte kačeny vanilkovými rohlíčky. Vlastně nekrmte nikoho vanilkovými rohlíčky. Jsou suché a drhnou v krku. Kačenám navíc ucpou bříško.

S kaprem do Bečvy? Raději ne

* Pokud jste se rozhodli projevit milosrdenství a udělit šupináči milost, vyhněte se raději řece Bečvě. A to i tehdy, pokud je to součástí satisfakce za to, že na vás během loňské večeře spáchal kapr posmrtnou pomstu ve formě zapíchnuté kosti. Tenhle rok by se jeho příbuzní asi drali zpátky do síťovky a žádali humánnější exekuci.

* Není naprosto žádný důvod pro používání násilí, fyzického ni psychického. Ani když rozbalíte dárek a v něm jsou trenýrky se jménem Bořivoj, jak se náhodou jmenuje svalnatý sexy soused. A vy jste Vendelín. Nebo když vaříte knedlíčky, ale vyjdou vám noky.

* Střezte se hádek a výčitek. Modrý maják před vchodem a uniforma ve dveřích nejsou symbolem Vánoc. Tím je klid a mír.

* Vždy myslete především na děti. Ostatní věci jsou podružné. Je jedno, kdo má větší příjem, výdaje, kdo obaloval řízky, nebo kdo naboural jako poslední auto.

Nesehnali jste kadícího jednorožce? Nevadí

* Čím blíže je ke Štědrému dni a v návaznosti i konci roku, tím jsou lidé nervóznější a podrážděnější. Někteří z pocitu, že nestíhají, i když by nikam spěchat nemuseli. Jiní z představy, že jejich stromeček není dokonalý, bramborový salát není dost bramborový a nesehnali toho super kadícího jednorožce. Zpomalte. Buďte s rodinou, nebo alespoň s tou částí, se kterou můžete.

* Pokud už potřebujete uvolnit případný stres, je na to naprosto ideální sešlapávání krabic u příslušných kontejnerů. Nejen, že vypustíte při souboji s kartonem páru, ale pomůžete chlapům ze svozových aut, kteří si musí během svátků poradit se záplavou přebalových materiálů.

* Punč s rodinou na zahradě, aperitiv před jídlem či digestiv na trávení jsou fajn. Zpít se na Boží hod jako mužik už ne. V lepším případě plácáte nesmysly, které byste normálně neřekli a druhý den máte morální kocovinu.

* Neházejte vánoční stromky z oken. Je to sice jednodušší a neudělá to ze společné chodby krušnohorský les za dob normalizace, ale dendroidní bombardování z panelových domů je velmi nebezpečné. Pro lidi, zvířata i vozidla.

* Zbytečně nebilancujte uplynulý rok. Nejste národní banka. Zásadní osobní rozhodnutí nemají být ovlivněna vánoční náladou.

Krásné a klidné svátky.

Miroslav Komínek, zástupce ředitele Městské policie v Přerově