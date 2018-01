Jak jsme žili v Československu: podíváme se do Dřevohostic

Přinášíme vám seriál Jak jsme žili v Československu. V pátek 26. ledna v tištěném Přerovském a hranickém deníku zavítáme do Dřevohostic.

Nejznámější divadelní hru Aloise Jiráska si střihli dřevohostičtí ochotníci. Vystoupení se uskutečnilo koncem padesátých let. Soubor divadelních ochotníku je v Dřevohosticích i dnes.Foto: archiv obce Dřevohostice, snímky poskytl starosta Petr Dostál

V seriálu budeme zveřejňovat archivní snímky z obcí Přerovska a Hranicka, ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení atd., z let 1918 až 1992. V tomto díle se podíváme do Dřevohostic.



Každý pátek se tak v našich novinách setkáte se starými fotografiemi a vzpomínkami obyčejných lidí. Seriál přinese zajímavé sondy do minulosti našeho státu.

Chcete-li do něj přispět i vy, ozvěte se. Vyzýváme zastupitele, spolky, zájmová sdružení, kluby a další organizace, aby poslali své snímky a pár řádků vzpomínek. Na první dožínky, stavbu kina v akci Z, frontu na toaletní papír, ale třeba také osvobození obce od okupantů či starou hasičskou stříkačku s pradědečky v přilbách s ozdobnými ratolestmi.



Máte doma také zajímavé snímky z našeho regionu z těchto let? Pošlete nám je na jana.obsnajdrova@denik.cz.