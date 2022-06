V pracovní dny, a to v době od 6 do 15 hodin, se bude u břehů Bečvy pohybovat těžká technika. Cyklisté i bruslaři by tedy měli dbát zvýšené opatrnosti. Pro motoristy mimo dopravní obsluhu bude platit zákaz vjezdu. Práce potrvají celé léto a ukončení stavby je v plánu v únoru 2023,“ uvedl starosta Oseku nad Bečvou Martin Engl.

„Pokud lidé vyloženě nechtějí k Jadranu nebo na občerstvení ve zdejší restauraci, je lepší použít levý břeh a této lokalitě se letos vyhnout. Na novodvorské straně problém není,“ dodal.

Dodržování zákazů budou kontrolovat strážníci Městské policie v Lipníku.

Jadran vzali útokem cyklisté a bruslaři, zaplnila se i nudapláž

Od srpna omezení i od Lipníku

Od 22. srpna bude přístup ztížený i ze strany od Lipníku nad Bečvou, a to kvůli opravě mostku přes Strhanec u velkého oseckého jezu. Podle starosty Lipníku Miloslava Přikryla budou v letošním roce na cyklostezce Bečva v Lipníku nad Bečvou a Oseku probíhat ve stejném časovém úseku tři stavby.

„Tou nejjednodušší je oprava povrchu stávající cyklostezky Bečva na levém břehu od mostu přes Bečvu na Týn po osecký jez, kde provádělo Povodí Moravy dva roky úpravu břehů, protože tam řádil bobr a bylo nutné vykácet všechny stromy. Opravy Povodí skončily a my teď budeme asi za 1 milion 200 tisíc korun dělat opravu povrchu pro cyklisty, bruslaře a pěší. Tyto práce jsou v plánu v červenci,“ uvedl lipnický starosta.

Od 11. července až do února příštího roku potrvá již zmiňovaná sanace břehů mezi oseckým jezem a mostem přes řeku Bečvu do Týna, kterou bude provádět Povodí Moravy.

„Třetí akci připravuje město Lipník, které je také investorem. Jedná se o rekonstrukci mostku přes Strhanec na pravém břehu. Most je totiž ve velmi špatném až havarijním stavu. Máme na něj projektovou dokumentaci, stavební povolení i peníze. Rekonstrukce bude stát asi 2, 5 milionů korun,“ přiblížil starosta.

Práce potrvají od 22. srpna do 15. listopadu, a protože se jedná o opravu havarijního stavu, bude mostek uzavřen pro motorovou dopravu od Lipníku i Oseku nad Bečvou po celou dobu výstavby.

„V místech ale bude umožněn průchod přes staveniště pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře,“ uzavřel Miloslav Přikryl.