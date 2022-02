Iveta Juchelková se netají tím, že má v plánu uspořádat větší samostatnou výstavu - do této doby se totiž většinou dělila o prostor s jinými autory.

„Tyto snímky volně navazují na výstavu Ženy v odstínech šedi, kterou mohli spatřit návštěvníci v galerii v Lipníku. Protože je zde prostor trochu omezený, vytáhla jsem střípky z největších nafocených souborů,“ popsala autorka.

Přerovská fotografka Iveta Juchelková odhaluje ženy v odstínech šedi

Iveta Juchelková ráda fotí ženy, a to v různých kompozicích a s rozmanitými rekvizitami, ale vždycky tak, aby za sebou fotografie nechala nějaký příběh.

„Fotím většinou kamarádky, kterým se moje práce líbí, takže to jde přirozeně a samo. Mám hodně myšlenek a nápadů a před časem jsem začala spolupracovat i s vizážistkou, která podtrhuje můj nápad líčením, oblečením nebo úpravou vlasů ženy, kterou fotím. Můj fotografický svět se díky tomu posunul trochu více dopředu, protože ženu změním do mého nápadu, což jsem dříve sama nedokázala realizovat,“ přiblížila Iveta Juchelková.

Zatímco dříve fotila spíše venku a zakomponovala lidskou postavu do prostředí, které ji zaujalo, teď si více pohrává s detaily.

„Baví mě kombinovat přirozené světlo s ateliérovým. Tělo zvýrazním světly, což je úplně jiná práce,“ dodala.

Přerovský kalendář

Kromě zdařilých uměleckých fotografií je Iveta Juchelková i autorkou snímků pro kalendář města na rok 2022. Srovnávací fotografie zachycují podobu starého Přerova a jeho uliček tak, jak vypadaly v minulosti, a jak vypadají dnes. Práce na přípravě kalendáře byla podle autorky časově náročná.

„Protože pracuji v Muzeu Komenského, dostanu se ke spoustě historických fotografií. A tak vznikl nápad vyfotit ulice na těchto snímcích znovu a zasadit je do dnešního kontextu. Oslovila jsem kurátorku Šárku Krákorovou Pajůrkovou a přefotila asi sedm stovek fotografií. Bylo to časově dost náročné, protože některá místa už dnes neexistují. Občas jsem něco vyfotila, a pak zjistila, že je to focené z úplně jiného úhlu. Někdy jsem se na jedno místo vracela i třikrát,“ řekla.

Zřejmě nejtěžší pro ni bylo zachytit ulici Velké Novosady a dnešní most Legií.

„Dříve tam byla jen úzká cesta pro pěší, ale dnes je to jeden z nejfrekventovanějších silničních tahů. Když jsem měla cestu vyfotit z toho správného úhlu, přebíhala jsem přes silnici a auta na mě troubila,“ líčí s úsměvem.

I z toho důvodu se jí nejlépe fotilo v neděli, kdy provoz v Přerově není tak hustý.

„Většinou jsem sedla na kolo, vzala foťák a do batohu vložila okopírovaný historický snímek, abych mohla hledat úhel, ze kterého to bylo focené. Na to, že jsem Přerovák, jsem polovinu věcí ani nevěděla. Překvapilo mě, kolik budov a někdy i celých ulic zmizelo,“ poznamenala.

V kalendáři pro rok 2022 jsou zachyceny všechny známé ulice v centru Přerova a jeho nejbližším okolí - Horní a Žerotínovo náměstí, ulice Pod Valy, Kratochvílova, Komenského třída, ale také Šířava, Vsadsko nebo Brabansko. Zajímavé srovnání nabízí také historické a současné snímky přednádraží.