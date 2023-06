Nově upravený interiér se zasedacími místnostmi, které ponesou jména dvou významných přerovských podnikatelů - Karla Zejdy, jenž v Přerově založil tradici výroby kufrů, a prvorepublikové majitelky továrny na čokoládu Terezie Hrubé. Prostory nového Inovačního hubu v Blažkově domě na Masarykově náměstí, které využijí začínající podnikatelé a kreativci, si budou moci vůbec poprvé prohlédnout Přerované. Veřejnosti si objekt otevře 16. června v době od 9 do 18 hodin.

Součástí inovačního hubu jsou i dvě zasedací místnosti, které nesou jméno po významných přerovských podnikatelích – Karlu Zejdovi (1890-1977), majiteli továrny na kufry Kazeto a Terezii Hrubé (1876-1933) - majitelky továrny na cukrovinky. Foto: Se souhlas | Foto: Magistrát města Přerov

Zchátralá budova, která kdysi patřila k ostudám města, prošla v minulých letech razantní proměnou. Rekonstrukce přišla na 73 milionů korun, z toho 36 milionů pokryla dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu. Na nutnosti oprav a budoucím využití se dohodli zástupci města a Olomouckého kraje v roce 2019, stavební práce začaly v roce 2021 a dokončeny byly na sklonku loňského roku.

„Fasáda budovy byla ponechána v historickém duchu, uvnitř ale návštěvníci najdou moderní zázemí. U vstupu je recepce, v přízemí jsou kanceláře, přednáškový sál pro šedesát lidí, jednací místnost, kuchyňka, sociální zařízení, dílna a laboratoř,“ vyjmenoval přerovský primátor Petr Vrána (ANO). V prvním patře lidé najdou nahrávací místnost s akustickým obkladem, relaxační lodžii pro odpočinek a otevřený prostor pro coworking.

„Aby se uživatelé při práci navzájem nerušili, je součástí kanceláří také oddělená kabinka, určená k telefonování. A kdo chce více soukromí třeba jen k hovoru ve dvou, může využít speciální boxy,“ přiblížil náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO). V prvním patře je také další laboratoř a dílna. „Dílny jsou rozděleny podle zaměření na elektrotechnickou, mechanickou a kreativní. Nástroje a nářadí v nich budou podle zaměření, tedy od multimetru, mikroskopu, pájecí stanici – přes pilky, brusky, frézky, vrtačky - až po 3D tiskárny, skenery a lisy,“ doplnila Petra Hirschová z přerovského magistrátu.

Zdroj: Magistrát města PřerovSoučástí místností je i standardní kancelářské vybavení včetně techniky - od psacích stolů až po počítače, tiskárny, televize či dataprojektor. Pronajmout si tu bude možné i 3D tiskárnu. „Koho tato problematika zajímá, může přijít v úterý 20. června na bezplatný workshop 3D tisk bez hranic. Dozví se, kde všude lze 3D tisk využít, a jaké jsou možnosti - a to včetně praktických ukázek. Dopoledne se uskuteční workshop pro studenty středních a vysokých škol, od 13 do 15 hodin pak pro veřejnost,“ nastínila ředitelka Okresní hospodářské komory Andrea Hošťálková. Lidé se musejí předem objednat na webu Hospodářské komory.

Provozovatelem nových prostor je Inovační centrum Olomouckého kraje, které přivítá první klienty v pondělí 3. července. Objednat si pracovní místo v inovačním hubu je možné už dnes na stránkách https://inhubprerov.eu/.

„Otevřeno bude od pondělí do pátku, a to od osmi ráno do čtyř odpoledne. Rezidenti, kteří budou mít pronajatou kancelář nebo místo v coworkingu, budou mít přístup neomezený, a to včetně sobot a nedělí. Každý zákazník může navíc využít odpočívací místnost, protáhnout se tam, nebo si třeba zacvičit jógu. Naši klienti mohou využít také kuchyňku s výbornou kávou,“ přiblížil manažer přerovského inovačního centra Filip Navrátil.