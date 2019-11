Na festivalu pokřtí své nové EP Navzdory osudu kapela Hysteria v čele s Mirou Raindlem, dvacet let na hudební scéně zde letos oslaví západočeský Rimortis, hostem bude hranický Inhibitor a na pódiu divadla se představí také olomoucká partička Perseus. „Všechny můžu nalákat určitě na dobrou a kvalitní muziku. Určitě se těšíme, bude to zajímavý,“ láká na sobotní koncert v rozhovoru zpěvák kapely Hysteria Mira Raindl.

Na sobotním koncertě představíte vaše nové dvoupísňové EP. Co stálo za jejím vznikem?

Tím, že jsme letos vystupovali na vizovickém festivalu Masters of Rock, chtěli jsme našim fanouškům po skoro dvouleté pauze přinést něco nového. Udělali jsme dvě nové skladby, které jsme poté natočili a vložili na takzvané krátké hudební CD. Obě budou samozřejmě součástí našeho nového alby, které chystáme na květen příštího roku.

Předpokládám, že na vydání nové desky už tedy intenzivně pracujete. Texty a hudba vzniká ve vaší dílně?

Na novinkách jsme začali pracovat už před dvěma lety, ale intenzivně na něm pracujeme od srpna. Na hudbě i textech se podílíme celá kapela společně.

Už máte název pro novou desku?

Oficiální název nového CD bude Démoni v nás. Dvoupísňové EP jsme pojmenovali Navzdory osudu, což na sebe společně navazuje.

Na novou desku si ještě chvíli počkáme, tu můžete stále pilovat, ale co ty dvě skladby, jste s nimi spokojeni?

Popravdě, člověk není nikdy spokojený. Ono právě, jak to máme v hlavě, tak by to člověk neustále různě vylepšoval a pak je z toho někdy spíš guláš (smích). Proto je lepší to utnout někdy v půlce a říct si, to je dobrý, tak se mi to líbí. Tak doufáme, že se naši fanoušci můžou těšit na kvalitní muziku.

Kterému studiu jste dali důvěru?

Novou desku nahráváme u kytaristy z Argemy, který má takové menší studio. Má ho skvěle vybavené a vcelku dobře to ovládá, takže se nám to i dobře točilo. Byla tam taková pohodová atmosféra.

Na sobotním koncertě proběhne křest vašeho nového EP, bude zde také k mání?

Jasně, bude. Už toho 16. listopadu ho dovezeme na koncert a tam ho také pokřtíme. Bude to limitovaná edice, ale zároveň jsme to pojali jako propagační cédečko pro různá rádia a festivaly. Určitě jej budeme vozit i na koncerty, ale objednat si ho budou moct lidé i na našich webových stránkách.

Čím byste nejen vaše příznivce, ale třeba i ty, kteří ještě vaši muziku neznají, přilákali na sobotní koncert?

Všechny můžu nalákat určitě na dobrou a kvalitní muziku. Návštěvníky čeká takový festival čtyř kapel a nejlepší budou úplně všichni. Pozvali jsme si tam naše spřízněné skupiny. Těšit se můžou na hranický Inhibitor, představí se také nadějná a talentovaná formace Rimortis z Poděbrad až ze západních Čech, a pak po nás, Hysterii, vystoupí ještě olomoucká partička starý hardrockový Perseus, kde zpívá Mira Spilka, který je mimochodem otec Davida Spilky, který byl kdysi dávno v Superstar.

Asi je tedy zbytečné se ptát, jestli se na koncert těšíte?

Určitě se těšíme, bude to zajímavý (smích). V podstatě jsme stále zavření ve studiu, takže nazkoušeno máme dobře. Nepochybně zazní naše staré písničky z předchozích desek, ale především se těšíme na naše dvě novinky.

Rimortis

Až ze západních Čech, konkrétně z Poděbrad, přijede do Hranic kapela Rimortis, kterou zaštiťuje Vašek Mrzena. Na metalové hudební scéně se pohybují už dvacet let, během kterých vydali nespočet desek. Sobotní koncert v Divadle Stará Střelnice je součástí jejich dvacetiletého turné.

Těšíte se na hranické publikum? Vystupujete tady poprvé?

Do Hranic se těšíme moc, nejen na publikum, ale také na kolegy muzikanty z ostatních kapel. V Hranicích nejsme neznámý pojem, hráli jsme tady loni na "čarodějnické" akci Pálení čarodějnic.