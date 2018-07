Hvězdárna se dnes výjimečně otevře, kvůli zatmění měsíce

Služby - Služby Uklízeč, uklízečka 13 500 Kč

Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních Uklízeč a pomocník ve zdravotnickém zařízení. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13500 kč, mzda max. 14000 kč. Volných pracovních míst: 6. Poznámka: Nabízíme:, příspěvek na oběd; příspěvek na dovolenou, , Zájemci se mohou hlásit:, - zasláním životopisu (CV) na e-mail: nemocnice@nemocnice-hranice.cz;, - osobně (Po - Pá od 08,00 do 15,30hod.), sekretariát ředitele na adrese místa výkonu práce, , Místo výkonu práce: Nemocnice Hranice a.s., Zborovská č.p. 1245, 753 01 Hranice 1. Pracoviště: Nemocnice hranice a.s., Zborovská, č.p. 1245, 753 01 Hranice 1. Informace: Jitka Krejčí, .