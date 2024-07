„Lídrem polského bandu, který se stal vítězem v kategorii objev roku Gala Blues Top 2023, je harmonikář Jacek Szula, dominantní osobnost slezské bluesové a blues-rockové scény. Na pódiu ho doprovázejí zpěvák Krzysztof Wyrzykowski, bubeník Nikodem Piekut, baskytarista Roman Szonowski a kytarista Sylwiusz Krakowczyk,“ popsal Pavel Ondrůj, ředitel festivalu.

Polští hudebníci byli atmosférou letního festivalu, který se koná u hradeb v blízkosti řeky Bečvy, nadšení.

„Také reakce publika potvrdily, že se muzika kapely, kterou tvoří špičkoví hudebníci, lidem líbí. Určitě je tedy u nás neslyšíme naposledy,“ dodal Ondrůj.

Gospel, funky i šanson

Festival Hudební léto na hradbách se už od prvního ročníku snaží o žánrovou pestrost, takže posluchačům každé úterý nabídne jiný šálek kávy. V úterý 16. července vystoupí na parkánu Pod Valy dvacetičlenný gospelový soubor Good Work.

„Repertoár skupiny propojuje různé hudební styly. Přiznány jsou folklórní kořeny, které se dokonale pojí se soudobým popovým projevem. Jejich koncerty jsou vždy strhujícím zážitkem,“ přiblížil Pavel Ondrůj.

Fanoušky šansonu potěší v úterý 23. července slovenská zpěvačka Andrea Zimányiová, která představí vlastní tvorbu, klasický, ale i současný francouzský šanson.

„Slovenské publikum se s Andreou Zimányiovou mohlo potkávat po dobu několika let v divácky úspěšné sérii taneční soutěže Let´s Dance, kde byla sólistkou Big Bandu Gustava Broma. Posledních dvanáct let vystupovala i jako dvorní vokalistka Vaša Patejdla,“ prozradil Ondrůj.

Jeden z nejlepších skandinávských kytaristů, opravdový veterán švédského blues Eric Hansson, vystřihne na hradbách se svým bandem blues-rockové pecky poslední červencové úterý. „Kapela s polskou rytmikou představuje mix toho nejlepšího blues-rocku bez ohledu na to, zda vystupuje v klubu nebo na velkém pódiu a hraje pro tisíce lidí,“ zve návštěvníky Lada Galová.

První srpnové úterý ožijí hradby řízným jazzem, funky a R&B. Pódium nad řekou Bečvou rozezní americký zpěvák Chuck Wansley, kterého doprovodí trio bubeníka Otto Hejnice.

Alice in WonderBand a hraní na tělo

Novinkou festivalu je rozšíření programu úterních koncertů o třídenní workshop, který se uskuteční ve farní zahradě za kostelem svatého Vavřince. Třídenní Po-hodový hudební worskhop, který zahrnuje odpolední lekce hraní a večerní koncerty, odstartuje v týdnu po Svatovavřineckých hodech - v úterý 13. srpna.

Workshop zahájí srbské duo performerů Alice in WonderBand, které originálním způsobem spojuje world music a beaty z Balkánu s body music a body percussion. Hraní na tělo si mohou zájemci vyzkoušet i v rámci odpoledního workshopu před koncertem. Ve středu 14. srpna si lidé užijí kytarový workshop s podtitulem Akordy na kytaře, který povede polský lektor Tomislav Zvardoň. Po workshopu ožije farní zahrada koncertem kytarového dua Tomislav Zvardoň a Marek Šmaus.

Setkání s Afrikou - takový je název třetího workshopu, který se uskuteční ve čtvrtek 15. srpna. Workshop hry na djembe povede polský hudební propagátor a cestovatel Łukasz Dembiński. Po něm bude následovat meditativní koncert dua Łukasz Dembiński & Szymon Chudy.

Koncerty se opět vrátí na hradby v úterý 20. srpna, kdy zde vystoupí polské power trio GED. Jejich styl spojuje rock'n'rollovou energii s moderním přístupem k hudbě. Poslední prázdninové úterý s datem 27. srpna ožijí hradby jazzem a swingem předválečného období.

„Svižní Swing Shower z nedalekého Valašska se věnují interpretaci tanečního jazzu a swingu z období 20. až 40. let minulého století. Hrají ale také taneční latinu a pomalé balady. Z pódia tak zazní evergreeny jako Klobouk ve křoví, What a Wonderful World nebo Říkej mi to prosím potichoučku,“ láká na vystoupení Lada Galová. Začátky koncertů na hradbách jsou vždy v 19 hodin. (pu)