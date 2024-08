Řidič/řidička Nástup možný IHNED. Pracovní směna je směřováná spíše do časných ranních hodin (začátek mezi 02:00 - 04:00hod.). Možnost výkonu práce i na zkrácený úvazek. Náplň práce: řízení chladírenské ho dodávkového vozidla do 3,5 t.; dovoz a odvoz zboží chladírenským vozidlem dle zadání dopravního dispečera v rámci ČR a SR; péče o svěřené vozidlo; provádění základní údržby a kontroly technického stavu vozidla; komunikace s dopravním technikem ohledně normované spotřeby pohonných hmot, údržby a servisu vozidel. Práce s elektronickou pokladnou. Požadujeme: řidičský průkaz sk. B podmínkou; zkušenosti s řízením dodávky do 3,5t minimálně 5 roky; podmínkou - předložení výpisu z karty řidiče; časová flexibilita, loajalita Zájemci se mohou hlásit: - zasláním životopisu (CV) na e-mail: info@syrmex.cz; 22 000 Kč

