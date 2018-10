Hudboslovení v Přerově láká na Michala Pavlíčka i Szidi Tobias

/PROGRAM FESTIVALU/ Koncert legendárního rockového kytaristy Michala Pavlíčka, ale i bluesmana z Louisiany Jimmyho Bozemana nebo slovenské zpěvačky Szidi Tobias nabídne sedmnáctý ročník minifestivalu hudby a slova s názvem Hudboslovení.

Michal Pavlíček.Foto: Jan Malíř

V Přerově se v listopadu v rámci této tradiční akce uskuteční také akce pro rodiny s dětmi či cestovatelské besedy. Hudboslovení pořádá přerovský Duha klub Dlažka.

Sedmnáctý ročník Hudboslovení začne oslavou sto let vzniku republiky.

„V sobotu 3. listopadu od 10 hodin si užijí den plný sportu a her v parku Michalov rodiny s dětmi a odpoledne si společně zajdeme do přerovského muzea,“ přiblížil za pořadatele Jaroslav Biolek.

V 15 hodin se dění přesune do klubu Teplo na Horním náměstí, kde zahraje kapela Old - Fashioned Swing band. Trio mladých muzikantů z JAMU představí české hity třicátých až padesátých let. „Promítneme si fotografie z naší akce v Roháčích a od 19 hodin bude hrát k poslechu a tanci skupina Melody Gentlemen z Břeclavi,“ dodal.

V neděli 4. listopadu v 15 hodin se mohou zapojit malí i velcí do hry „100 let“ na Horním náměstí a v 18 hodin si pak účastníci užijí v klubu Teplo cimbálovku Harafica z Uherského Hradiště.

Rock, blues i country

Letošní Hudboslovení nabídne koncerty skvělých muzikantů. O nevšední zážitek se postará 5. listopadu v 19 hodin slovenská šansoniérka Szidi Tobias, která nazpívala spolu s Petrem Hapkou hit Na hotelu v Olomouci.

Na pódiu ji doprovodí kapela ve složení Milan Vyskočáni - kytary, klávesy a zpěv, Andrej Gál - violoncello a Viliam Majer - akordeon. Zahraje jak písně z alba Sedmoláska, tak i starší songy, mimo jiné od Michala Horáčka.

Posluchači se mohou těšit i na koncert české rockové legendy - kytaristy Michala Pavlíčka s kapelou Čomeband. V klubu Teplo vystoupí v pátek 9. listopadu od 20 hodin v doprovodu bubeníka Miloše Meiera a baskytaristy Martina Ivana.

Nabitý bude i sobotní večer, který si užijí především milovníci blues a country. Koncert Jimmyho Bozemana z Louisiany & The Lazy Pigs začíná 10. listopadu v 19.30 hodin.

Hvězdnou sestavou jeho doprovodné kapely tvoří top hráči české country - houslista Josef Malina, kytarista Jakub Racek, kontrabasistka Svatka Hlávková a bubeník Tomáš Vokurka. Ve druhé polovině večera vystoupí přerovská kapela Špunt.

Součástí Hudboslovení jsou i cestovatelské besedy, a na tu první se mohou lidé těšit 14. listopadu v 18 hodin.

O svých zážitcích z pobytu v Číně bude vyprávět student čínštiny Ondřej Kočerhan. Posluchači si hned po besedě užijí večer věnovaný swingu a jazzu - světové hity představí polská zpěvačka Krystyna Durys s kapelou Quartet. Její koncert v klubu Teplo začíná ve 20 hodin.

Další cestovatelská beseda se uskuteční 22. listopadu v 17.30 hodin a se svými zážitky o cestě autem napříč Asií se podělí Jolana Sedláčková. Ve 20 hodin pak zahraje Luboš Pospíšil s kapelou 5P.

Návštěvníci se mohou těšit 23. listopadu od 20 hodin na rockový večer pro mládež i dospělé, 24. listopadu ve 14.30 hodin si rodiny užijí Pohádkový karneval pro děti a v 15 hodin se koná beseda o Indonésii s Davidem Vašinou.

Oblíbený „lampioňák“ s malým ohňostrojem začíná v 18 hodin a celý den zakončí oslava sedmdesátin houslisty Jana Hrubého, který vystoupí v klubu Teplo spolu s akordeonistou Rudou Hálkem a písněmi „pošumavského folklóru“. Začátek koncertu je ve 20 hodin.

Na akci je možné si zakoupit permanentku nebo jednotlivé vstupenky. Podrobnější informace najdou zájemci na webu www.dlazka.cz. Festival Hudboslovení finančně podpořily město Přerov a Olomoucký kraj.

Program

3.11. Sporty a hry pro děti a rodiče s dětmi, 10 hod., park Michalov

3. 11. Old Fashioned Swing Band, 15 hod., klub Teplo

3. 11. Melody Gentleman, 19 hod., klub Teplo

4.11. 100 let - hra na oslavu 100 let naší republiky pro malé i velké,15 hod., Horní náměstí

4. 11. Harafica, 18 hod., klub Teplo

5. 11. Szidi Tobias, 19 hod., klub Teplo

9. 11. Michal Pavlíček a Čombeband, 20 hod., klub Teplo

10. 11. Jimmy Bozeman & The Lazy Pigs + Špunt 19.30 hod., klub Teplo

14. 11. Čína - země neomezených možností, 18 hod., klub Teplo

14. 11. Krystyna Durys Quartet, 20 hod., klub Teplo

22. 11. Po vlastní ose: Velká cesta napříč Asií, 17.30 hod., klub Teplo

22. 11. Luboš Pospíšil + 5P, 20 hod., klub Teplo

23.11. Rockový večer, 20 hod., klub Teplo

24. 11. Pohádkový karneval, 14.30 hod., klub Teplo

24.11. Indonésie, 15 hod., klub Teplo

24. 11. Lampioňák, 18 hod., klub Teplo

24. 11. Jan Hrubý a Ruda Hálek, 20 hod., klub Teplo