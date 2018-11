Hudboslovení je v půlce, příští připomene samet

Stovky posluchačů si letos našly cestu na minifestival hudby a slova s názvem Hudboslovení, který v Přerově každý rok zpestří podzimní kulturní kalendář. Tento rok doslova láme rekordy - koncert slovenské šansoniérky Szidi Tobias si nenechalo ujít dvě stě padesát lidí, stejný počet návštěvníků přilákala i česká kytarová legenda Michal Pavlíček s kapelou Čomeband.

O pohodovou atmosféru sobotního koncertu přerovského Hudboslovení se postaral rodák z Louisiany Jimmy Bozeman, kterého doprovodila kapela The Lazy Pigs.Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Sobotní večer v přerovském klubu Teplo se nesl na vlně country a milovníky tohoto žánru uchvátil rodák z Louisiany Jimmy Bozeman v doprovodu kapely The Lazy Pigs, složené z českých muzikantů.

„Jimmy pochází z městečka Lake Charles v Lousianě, kde se odpradávna střetávala spousta různých hudebních žánrů, takže je jeho muzika ovlivněna černošským blues, country, bluegrassem, ale i rockabilly (pozn. red.: venkovské houpání, jeden z nejstarších stylů rockenrollové hudby),“ přiblížil lídr kapely The Lazy Pigs Pepa Malina.

Jimmy Bozeman na cestě za hudbou procestoval spoustu míst - z Louisiany do Texasu přes Meziko a Řecko až do Prahy, kde se v roce 1991 usadil.

„Přerov byl poslední zastávkou na našem podzimním turné s Jimmy Bozemanem. Díval jsem se do publika a je tady spousta fanoušků bluegrass a country, ale i muzikantů. Lidé se nebojí tleskat po sólech a udělat klubovou atmosféru, což nám úplně vyhovuje,“ pochvaloval si Pepa Malina.

Minifestival Hudboslovení je ve své půlce a organizátoři si na návštěvnost rozhodně nemohou stěžovat. Z původně komorní akce, jejímž smyslem bylo zprostředkovat nejen koncerty zajímavých kapel, ale i mluvené slovo, se postupem let stala nejnavštěvovanější kulturní událost podzimu.

„Podstatnou část Hudboslovení tvoří i slovo. Pořádáme tedy tři zajímavé besedy - 14. listopadu se studentem čínštiny Ondrou Kočerhanem o jeho ročním pobytu v Číně, další 22. listopadu o cestě napříč Asií,“ přiblížil Jaroslav Biolek z pořádajícího Duha klubu Dlažka.

O zajímavém projektu budou vyprávět 24. listopadu v 15 hodin David Vašina, Marie Szostková a František Novák. „Tři vybraní designéři strávili tři týdny na Borneu a snažili se přesvědčit místní domorodce, aby nelovili želvy, ale místo toho vyráběli drobné předměty z kokosových skořápek,“ přiblížil téma další besedy.

Minifestival Hudboslovení nezapomíná ani na akce pro rodiny.

„Rodičů s dětmi chodí čím dál více, a tak pro ně pořádáme 24. listopadu Pohádkový karneval. Od 18 hodin se mohou těšit na tradiční Lampioňák. Účast je vždycky slušná a přijdou na něj stovky lidí,“ upřesnil.

Počátky Hudboslovení sahají do roku 2002 - díky finanční pomoci města a Olomouckého kraje se ale počet akcí výrazně rozrostl. Na příští ročník minifestivalu by chtěli pořadatelé pozvat legendární kapelu Spirituál kvintet, která má navodit atmosféru sametové revoluce, od níž uplyne v roce 1989 třicet let.