„Každoročně se snažíme nabídnout pestrý program. Myslím si, že letošní koncerty jsou obsazeny kvalitními muzikanty a posluchači se mají na co těšit. Do programu je zařazeno několik hudebních stylů. Akce jsou pro dospělé, ale nezapomínáme ani na děti. Pro ty je určen například lampionový průvod, pohádkový karneval či stolní hry,“ upřesnil vedoucí Duha klubu Dlažka Jaroslav Biolek.

Hudboslovení začalo v sobotu koncertem jazzového kytaristy Rudyho Linky v přerovském klubu Teplo

Velkým lákadlem letošního Hudboslovení je i koncert Jaroslava Wykrenta, který se koná v úterý 9. listopadu. Známý umělec a skladatel v Přerově vystupuje po delší přestávce.

Hned následující den, 10. listopadu, se na pódiu objeví Miloš Meier a Drumming syndrome. Návštěvníci se v jeho podání mohou těšit na bubenickou show.

V pátek 12. listopadu se představí britský zpěvák, skladatel a fenomenální kytarista Todd Sharpville.

„V sobotu 13. listopadu bude patřit program především dětem a jejich rodičů. Připraven je pro ně pohádkový karneval. Účastnící se mohou těšit na odpoledne plné her a zábavy, které zakončí lampionový průvod. Sraz je na Horním náměstí a procházka s lampiony bude zakončena v parčíku u majáku, kde nebude chybět menší ohňostroj,“ prozradil Jaroslav Biolek.

Další koncert, konaný 19. listopadu potěší příznivce Michala Prokopa. Známý muzikant a skladatel, který nedávno oslavil pětasedmdesáté narozeniny a pokřtil zbrusu nové album Mohlo by to bejt nebe, vystoupí v Přerově s kapelou Framus five.

Závěr Hudboslovení bude patřit dvěma netradičním koncertům. Půjde o kapelu hrající keltskou hudbu Kukulín a skupinu Radio Gafa. Úplnou tečku za letošním minifestivalem hudby a slova udělá koncert dámského smyčcového kvarteta Eve Quartet, složeného z členek Smyčcového orchestru, hrající klasiku, ale i modernu.