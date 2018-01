Hučín z děla nevystřelí. Jaké jsou reakce na Zemanovo vítězství?

Frustrace, ale i naděje. Takové jsou komentáře osobností z Přerovska k triumfu Miloše Zemana v prezidentských volbách.

Farář Hofírek: Nic s tím nenadělám

Pro faráře Římskokatolické církve v Přerově jsou výsledky prezidentských voleb zklamáním, ale podle něj nezbývá, než vůli voličů respektovat.

„Když se většina voličů takto rozhodla, nezbývá, než to vzít vážně. Většině národa se tento styl politiky a vládnutí zdá být zřejmě nejlepší. Je mi to líto, ale nic s tím nenadělám.

Vladimír Hučín z děla nevystřelí

Na počest vítězství Jiřího Drahoše ve druhém kole prezidentských voleb chtěl vystřelit z historického děla, které zdědil po Karlu Zejdovi. Nakonec k tomu ale nebyl důvod.

Válečný veterán a spolumajitel přerovské firmy Kazeto Vladimír Hučín se netají tím, že ho výsledek voleb zklamal.

„Věřil, jsem, že zvítězí Jiří Drahoš, a že už se nebudu muset stydět za svého prezidenta, protože Jiří Drahoš je člověk na úrovni i co se týče morálních kvalit. Nejen pro mě, ale i ostatní občany naší země, je to velmi zlá zpráva. Intrikami a nekalými aktivitami Miloš Zeman přesvědčil ty méně uvažující občany a výsledkem je tato neblahá skutečnost. Miloš Zeman rozděluje naši společnost a daří se mu povyšovat zlo, protože pracuje se špatnými vlastnostmi, které jsou v lidech,“ zhodnotil výsledek voleb Vladimír Hučín.

Šaradín: Volby ve znamení mobilizace

Voliči Miloše Zemana se mobilizovali a zajistili přesvědčivý výsledek stávající hlavě státu. Tak hodnotí výsledek voleb známý politolog Pavel Šaradín.

A proč uspěl s takovým náskokem Miloš Zeman právě na Přerovsku?

„Strukturálně je to region, který odpovídá typu voličů Miloše Zemana. Od prvního kola byla pravděpodobně mobilizována část voličů SPD a komunistů, aby k volbám přišli. Proto bylo vítězství o to drtivější,“ zhodnotil Pavel Šaradín, který si myslí, že čas na změny ještě zřejmě neuzrál a teprve přijde.

Starosta Hranic: Výsledek jsem očekával

„Ve svém odhadu jsem se moc nespletl, možná jen o dva body,“ - tak reaguje na výsledek prezidentských voleb starosta Hranic Jiří Kudláček.

Ten už po vítězství Miloše Zemana v prvním kole odhadoval, že stávající prezident uspěje i v tom druhém.

„Vidím to jako souboj dvou kvalitních kandidátů a zklamán nejsem, protože vyhrál ten lepší. Nicméně je tady vidět jedna věc, která se vleče naší tradicí už sto let. Ani Masaryk nebyl volen více jak 55% občany,“ konstatoval starosta.

A proč má Miloš Zeman takovou důvěru obyvatel na Přerovsku?

„Jako první dokázal nahlas říci, že v případě uprchlíků nejde o klasickou, ale ekonomickou migraci. Stál vždycky za obyčejnými lidmi, a toho si vážím. Pochválil bych ho i v zahraniční politice. Gratuluji mu k výsledku a věřím, že bude dál hájit zájmy naší země,“ shrnul.

Zvukař Hensl: Doufal jsem ve zlepšení atmosféry

Zvukař Jaroslav Hensl, kterého zadrželi v listopadu loňského roku na mítinku Miloše Zemana v Lipníku nad Bečvou, protože pouštěl z okna píseň Modlitba pro Martu, podle svých slov znovuzvolení hlavy státu nevítá.

„Máme prezidenta, kterého jsem nechtěl. Doufal jsem ve zlepšení atmosféry a věřil, že se všechno spraví a lidé budou chtít, aby to šlo jiným a lepším směrem. To se ale nestalo. Prezident je symbol národa a neměl by společnost rozdělovat,“ soudí.

Hradílek: Smutný, ale ne v depresi

Přestože proti opětovné kandidatuře prezidenta Miloše Zemana protestoval hladovkou, znovu se prý k takovému kroku neuchýlí. Bývalý mluvčí Charty 77 a disident Tomáš Hradílek z Lipníku nad Bečvou neskrývá po sečtení hlasů ve prospěch Miloše Zemana zklamání.

„Jsem z výsledku zklamaný a smutný. Byl jsem optimista v tom smyslu, že jsem kolem sebe šířil naději a věřil, že profesor Drahoš uspěje. Můj optimismus ale vyzněl naprázdno a já se s touto realitou musím srovnat,“ řekl Tomáš Hradílek.

Podle něj se začíná občanská společnost probouzet.

„Tyto volby vedly k oživení občanské společnosti a lidé už nedopustí, aby se věci ubíraly nesprávným směrem. Věřím, že se o to postará mladá generace. Je zapotřebí, aby se celá společnost regenerovala tak, jako v roce 1989. Věřím v to, že se profesor Drahoš nevzdá a bude se snažit sehrát ve společnosti i v budoucnu pozitivní roli. Takže - jsem smutný, ale nepropadám depresi,“ dodal.