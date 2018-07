Hřiště Ententyky v Předmostí se konečně dočká opravy, ale až po prázdninách

Moderní herní prvky a především nový měkký povrch. Takové mělo být dětské hřiště Ententyky v Předmostí. Realita je však jiná, s trochou nadsázky by se dalo říct „díra, kam se podíváš“.

Od podzimu loňského roku je proto hřiště uzavřeno, a to právě kvůli nekvalitně provedené opravě povrchu.

Tlumící povrch se zde začal drolit již během prvního týdne po převzetí. Nového povrchu se rodiče i děti dočkají po prázdninách.

Nový povrch vyjde městskou kasu na 520 tisíc

Radní rozhodli, že nápravy se ujme firma, která ve výběrovém řízení skončila jako druhá.

„Soutěž vyhrálo v minulém roce Designové centrum Omizol, které se smluvně zavázalo, že za 490 tisíc korun opatří hřiště novým povrchem. Koncem října sice byly práce provedeny, ovšem po třech dnech od předání díla se spodní tlumící vrstva začala po celé ploše drolit. Vstup na hřiště musel být zakázán jak kvůli bezpečnosti, tak i kvůli řešení reklamace,“ připomněl Miloslav Dohnal z přerovského magistrátu.



Na nekvalitně odvedenou práci poukazují i znalecké posudky.

„Dva na sobě nezávisle provedené znalecké posudky poukazují na to, že firma během stavebních prací nedodržela technologický postup a na tlumící povrch použila nevhodný materiál. Firma se ale k reklamaci odvedené práce nezná, dokonce ani nereaguje na výzvy úředníků,“ konstatovala mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

O sporu rozhodne až soud

„Odstoupili jsme od smlouvy a firmě nezaplatili. Na vlastní náklady musíme nekvalitní povrch zlikvidovat, pak se o tuto částku budeme s firmou soudit. Nový povrch na hřiště položí za 520 tisíc korun tanvaldská společnost 4 soft, která skončila ve výběrovém řízení na druhém místě,“ řekl náměstek přerovského primátora Petr Měřínský.



Na nový povrch si však musí děti počkat až do konce září, protože dřív se dělníci kvůli jiným zakázkám do Přerova nedostanou. To se ale některým maminkám nelíbí.

„Už když se dětské hřiště stavělo, říkali jsme si tady všichni, že moc dlouho nevydrží. Šlo o to, jakým stylem ho stavěli. Hřiště nám tu zvláště v letním období chybí. Na dolní hřiště v odpoledních hodinách pálí slunce navíc je kolem hrozný nepořádek, moc se tam chodit nedá. Žádná další hřiště tu nejsou,“ popsala paní Jana, mladá maminka, která na hřiště s ostatními chodí alespoň na pískoviště.

„Na prolézačky bychom své děti rozhodně nepustily,“ doplnila.