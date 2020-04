Ve firmě Noe v Lipníku nad Bečvou vznikaly postavičky ze známých dětských pořadů - žížala Julie, kos Oskar nebo populární František s Fanynkou z Kouzelné školky. Asi nejvíce ji ale proslavil medvídek Kuky, kterého vytvořila pro film Jana Svěráka Kuky se vrací. V době koronavirové krize se zde místo hraček šily roušky - a jen město Lipník zde nechalo ušít 10 tisíc kusů pro všechny své obyvatele.

„Na požár jsme jako sbor zareagovali založením transparentního účtu, na kterém se už dohromady sešlo padesát pět tisíc korun,“ líčí velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Lipníku Lukáš Vícha.

I on je v první linii a pomáhá nejen při běžných zásazích, ale spolu s ostatními členy sboru rozváží do domácností v Lipníku roušky.

„Nápad uspořádat sbírku vznikl zcela spontánně, protože solidarita místních obyvatel byla obrovská. Bylo nám líto majitele i majitelky oblíbené výrobny hraček, kteří už léta vyrábějí krásné maňásky a hračky pro malé děti,“ vysvětluje Lukáš Vícha.

Neohroženě pomáhali i dobrovolníci

Na místě zásahu likvidovalo oheň několik jednotek - profesionální hasiči z Hranic a Lipníku, ale i dobrovolní z Lipníku, Oseku nad Bečvou a okolí. Svou duchapřítomností a rychlou reakcí pomáhali se záchranou zaměstnanců z hořícího domu i mnozí dobrovolníci.

„Například Bronislav Rýpar, který jel v době požáru zrovna kolem ve své avii. Na nic nečekal, vylezl na střechu nákladního vozu a pomohl dostat z prvního patra do bezpečí zaměstnance, kteří tam uvízli,“ popisuje.

S evakuací osob pomáhali i další lidé a město Lipník poskytlo firmě zázemí v prostorách zdejší školy. K zásahu dorazili i starosta Lipníku Miloslav Přikryl spolu s místostarostou Ondřejem Vlčkem. I oni přispěli k tomu, že se vše podařilo rychle zvládnout.

Rozváží roušky

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Lipníku je už od začátku koronavirové pandemie v první linii. Kromě toho, že zasahuje při požárech, pomáhá i při rozvážení roušek obyvatelům města.

„Dostaneme vždy seznam adres a roznášíme je do schránek. Musíme ke každému přistupovat tak, jako by mohl být i on nakažený - chráníme se tedy respirátory a dalšími ochrannými prostředky,“ podotýká Lukáš Vícha.

S transportem roušek obyvatelům pomáhají i dobrovolní hasiči v místních částech Loučka a Podhoří.

„Naší hlavní aktivitou je ale pomoc při požárech. Zrovna o víkendu jsme tedy vyjížděli i k požáru lesa u Veselíčka,“ uzavírá osmadvacetiletý dobrovolný hasič z Lipníku nad Bečvou.