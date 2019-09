Z centra na nádraží se na elektrokoloběžce dostanou zdejší obyvatelé i návštěvníci města zhruba za šest minut.

V Hranicích by se příští rok na základě rozhodnutí zastupitelstva mělo objevit přibližně třicet koloběžek na elektrický pohon.

„Určitě jsme jedno z prvních českých měst, které k tomu přistoupí. Víme samozřejmě o Praze, teď se sdílené elektrokoloběžky objevily v Brně. Co se ale týká podobně velkých měst jako jsme my, tak jsme pravděpodobně úplně první. Nechci ale někomu křivdit,“ uvedl s úsměvem 2. místostarosta města Hranice Daniel Vitonský.

Každý potenciální uživatel si před první jízdou bude muset do svého chytrého telefonu stáhnout příslušnou aplikaci.

„Ta vždy vyhledá nejbližší volnou elektrokoloběžku a následně vám ji odemkne. Po jízdě ji pak můžete nechat kdekoliv. Před restaurací, obchodem, v parku, u nádraží nebo před školou,“ vysvětlil Daniel Vitonský.

Cena za vypůjčení koloběžky by se měla pohybovat okolo 2,5 Kč na minutu, což znamená, že za zmíněnou trasu z centra města na nádraží zaplatí uživatelé zhruba 15 Kč.

Drobné ale mohou „koloběžkáři“ klidně nechat doma, peníze se strhnou přímo z platební karty, která bude s aplikací spárovaná.

Roční náklady města pak nemají přesáhnout 900 tisíc Kč.

„Koloběžky město přímo nezakoupí. Pouze si najme firmu, která má koloběžky k dispozici. Firma zajistí nejen jejich distribuci po městě, ale i celkový servis,“ popsal místostarosta.

V rámci služby bude mimo jiné postaráno o večerní svoz koloběžek, jejich noční nabití i rozvoz na předem dohodnutá stanoviště opět brzy ráno. O dodavatelské firmě rozhodne výběrové řízení.

Ekologičtější i turisticky atraktivnější

Podle vedení radnice mohou nové alternativní způsoby dopravy udělat Hranice turisticky atraktivnější.

„Líbí se mi například představa, že lidé budou mít koloběžku k dispozici u informačního centra v Teplicích nad Bečvou, odkud si to po nové cyklostezce namíří do centra. V současnosti se koloběžky v ostatních městech běžně nevyskytují, takže očekáváme, že to bude zajímavé zpestření,“ neskrýval nadšení Daniel Vitonský.

Právě cyklostezky mohou uživatelé elektrických koloběžek bez bázně využívat. Naopak by se měly vyvarovat chodníkům. Jak upozorňuje místostarosta, pro elektroběžky platí stejné předpisy jako pro jízdní kola či elektrokola.

A co na sdílené elektrokoloběžky říkají hraničtí občané?

„Myslím, že je to moc fajn nápad. Já bych tuto možnost rozhodně využívala, protože nemám auto a pracuju do večera. Tím pádem by to pro mě byl ideální způsob, jak si k večeru sjet třeba na nákup,“ oceňuje novinku Zuzana Hulínová.

Radnice chce zajištěním elektrokoloběžek pokračovat ve snahách o postupné snižování zátěže pro životní prostředí. Před dvěma lety přešly Hranice jako první město v Evropě na kompletně elektrifikovanou MHD, když klasické autobusy vystřídaly elektrobusy. Nyní s příchodem elektrokoloběžek tak město přidává další dílek do skládačky.

„Místo toho, že si po Hranicích popojedu autem, tak popojedu koloběžkou. Nezatížím životní prostředí, nebudu muset řešit parkování, časově to vyjde taky skoro na stejno. Třeba si potom spousta lidí řekne, že to funguje, a že místo toho, aby si pro pohyb po městě kupovali auto, koupí si raději koloběžku,“ uzavřel Daniel Vitonský.