Letošního plenéru malby se účastnilo pět zástupců současné výtvarné tvorby z Polska, jedna umělkyně ze Slovinska a jedna výtvarnice ze Slovenska a pět z České republiky, z toho tři z Hranic - fotografové Milan Kaštovský a Miloslav Mlčoch a výtvarník Radovan Langer. Tradičními hosty plenéru byli výtvarníci Zdeňka Rambousková ze Šumperka a Jiří Hastík z Olomouce.

„Bohužel letos nepřijeli Holanďané, kteří se účastnili předchozích dvou ročníků. Kvůli koronavirové situaci jim vláda nedoporučila vycestovat za hranice Holandska,“ informoval pořadatel a také jeden z účastníků sympozia hranický výtvarník Radovan Langer.

V prostředí zahrad Staré střelnice vzniklo během týdenního tvoření devatenáct nových děl.

„Moc jsem si to tady užívala. Po roce jsem se sešla s polskými přáteli, s kamarádkou ze Slovinska a Slovenska. Bylo to báječné. Na krásném místě se setkávají krásní lidé a dělají krásné věci, což je v dnešní době velice důležité. Opět tady vznikaly zajímavé věci a i my jsme tady odvedly kus práce,“ uvedla šumperská výtvarnice Zdeňka Rambousková, která také působí částečně v Olomouci.

Pro šumperskou výtvarnici, která na výtvarné sympozium v Hranicích jezdí od jeho vzniku, je místní krajina velmi inspirativní, vloni ji popsala jako takový malý osmý div světa.

„Hranice jsou krásné město, které by se mělo určitě v rámci Olomouckého kraje více zviditelnit. Máme ještě další vize do budoucna, možná plánujeme nějaký kalendář,“ poodhalila s úsměvem výtvarnice Zdeňka Rambousková, která je autorkou kalendářů Prahy, Olomouce, s církevní tematikou či o vinařích a věnuje se také ilustrování knih.

Hranice nemají chybu, jsou tady fajn lidé

Od prvopočátku je pravidelným hostem Mezinárodního výtvarného sympozia v Hranicích také olomoucký malíř, grafik, výtvarný teoretik a kurátor Jiří Hastík. „Hranice nemají chybu, jsou tady fajn lidé,“ zhodnotil krátce a výstižně olomoucký výtvarník.

Vyvrcholením čtvrtého ročníku Mezinárodního výtvarného sympozia s názvem Hraniceum 2020, jehož tématem byla Svoboda, se stala slavnostní vernisáž v Galerii severní křídlo zámku, která proběhla ve čtvrtek 9. července.

„Letošní výstava je koncipována trochu jinak než v předchozích letech. Využili jsme práce, které byly vytvořeny v posledních třech letech v Hranicích během předchozích plenérů a také nejnovější díla vzniklá během letošního sympozia,“ řekl Radovan Langer. K vidění je zde na čtyřicet děl od sedmnácti výtvarníků.

V Galerii severní křídlo zámku v Hranicích je expozice s názvem Hraniceum 2020 ke zhlédnutí do 31. července. (mat)