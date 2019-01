Hranice - /FOTO/ Betlémské světlo coby tradiční symbol Vánoc rozváželi během soboty skauti po České republice. Jeden z mnoha plamínků symbolizujících mír, lásku a přátelství v předvánočním a vánočním čase přivezli brněnští skauti rychlíkem i na hranické nádraží.

Do Hranic dorazilo světlo z Betléma. Světlo ve městě rozdávali hraničtí skauti. | Foto: Jan Rotrekl

Na nástupišti krátce po půl deváté dopoledne již netrpělivě vyčkávali skauti z hranického oddílu a také řada dalších zájemců o oheň, který po světě putuje již několik dní.

Nejprve letěl letadlem do Vídně, odtud v pátek do Brna a v sobotu se betlémské světlo rozvezlo do všech koutů země.

Hraničtí junáci se rozdělili do tří skupin. První z nich světlo donesla do Pečovatelského domu a také do hasičské zbrojnice. Další dobrovolníci šli plamenem potěšit obyvatele Domova seniorů a také manžele Musilovy z galerie M+ M. Poslední skupinka zamířila na hranické náměstí, kde zapálili svíčku v kostele a poté nabízeli betlémské světlo zájemcům ze strany veřejnosti přímo pod vánočním stromemna Masarykově náměstí.

„Rozvoz betlémského světla je takový tradiční zvyk a vždycky se na tento den těšíme již několik týdnů předem. V loňském roce jsme světlo dávali lidem ve dvoraně zámku, ale lidé o ně neměli moc velký zájem. Proto letos zkoušíme, jaké to bude, když zůstaneme přímo na náměstí,“ shrnula členka hranických skautů Barbora Holíková.

Skauti měli letos větší úspěch. Jen na Masarykovo náměstí si přišly světlo do svých domácností zapálit zhruba dvě desítky lidí.