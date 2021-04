Postupná oprava komunikací, ale i investice do výsadby stromů a příprava parcel pro stavbu rodinných domů. To jsou jen některé projekty, kterými dnes žije obec Hradčany na Přerovsku. Podle starostky Blaženy Mikulíkové z vesnice mladí lidé neutíkají - spíše naopak. Počet obyvatel v posledních letech vzrostl.

Hradčany. Autobusová zastávka | Foto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Nahodilého návštěvníka vaší obce na první pohled upoutá nádherně opravená autobusová zastávka. Symbolizuje to, jakým směrem se chcete v budoucnu ubírat? Do jakých projektů na zvelebení obce jste v posledních letech investovali?

V roce 2016 jsme zahájili naši největší investici - výstavbu splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod za zhruba 35 milionů korun. Vzhledem k dotaci Ministerstva zemědělství ve výši 23 milionů jsme byli povinni dokončit výstavbu do 31. prosince 2017 a v polovině roku 2017 jsme zahájili zkušební provoz. Ve stejné době jsme vysázeli podél polní cesty k Tvrdému dolu na 153 ovocných stromů. Rovněž tato výsadba byla zafinancována v plné výši z Agentury ochrany přírody.

Starostka Hradčan Blažena MikulíkováZdroj: Obec HradčanyZ investičních akcí, které jsme v minulém období ukončili, je to rekonstrukce veřejného osvětlení - uložení nového vedení do země včetně nových lamp. Při realizaci stavby veřejného osvětlení zahájila firma ČEZ uložení vedení elektřiny do země, takže si dovedete představit, jak naše obec v této době vypadala. Protože už ve vesnici probíhaly výkopové práce, rozhodlo se zastupitelstvo vybudovat také optické vedení v celé obci, tedy další výkopy a zemní práce. Myslím si, že i přes mnohé těžkosti je dobře, že jsme šli také do této investice. V současnosti obec provozuje internet a doufám, že ke spokojenosti všech našich odběratelů. V souvislosti s velkým množstvím provedených výkopových prací jsme v celé vesnici udělali nové chodníky a opravili vjezdy. Záměrem vedení obce je postupná rekonstrukce místních komunikací.

K výčtu investičních akcí patří také výstavba dvou retenčních nádrží, které byly zrealizovány na katastru obce v rámci pozemkových úprav. Realizaci obou nádrží zastřešoval Státní pozemkový úřad a finance byly poskytnuty z Ministerstva zemědělství. Obě nádrže máme hotové a naši občané je na svých procházkách hojně navštěvují.