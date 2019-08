Kovářské fórum, které je vždy předzvěstí celosvětového setkání uměleckých kovářů Hefaiston, začalo minulou sobotu.

Některé komponenty pro novou udírnu vyrobil Jiří Jurda ml. v dílně v Kozlovicích, jiné vznikly přímo v kovárně na třetím nádvoří. Součástí kované udírny je i tepaný reliéf, zastřešení a servírovací pult.

„Hradní udírna musí být trochu zdobnější, než ta klasická. Má tedy kovaná dvířka, závoru a dekorační oblouk. Hlavní ozdobou je ale tepaný reliéf, který je trochu žertovný a evokuje halapartnou téma středověku. Na erbu jsou ale napíchnuté špekáčky,“ řekl s úsměvem Jiří Jurda ml.

Pro výrobu reliéfu mu posloužil nákres, s jehož pomocí přenesl tvar erbu na plech. Technologií, kterou ho kdysi naučil známý umělecký kovář Alfred Habermann, pak utváří konečnou podobu díla.

„V první fázi je třeba vyžíhat plech a ohřát do červena. Pak ho v ruce zchladit, aby byl tvárnější. Do plechu se pak vyrýhují tupými majzlíky jednotlivé linie. Po otočení mi umožní vědět, kde přesně mám klepnout speciálními tepacími kladívky, aby měl celek plasticitu. Jakmile se to proklepne, je hlavní hmota reliéfu patrná. Aby ale bylo možné propracovat detaily, je nutné tam nalít olovo - v našem případě asi pětadvacet kilogramů,“ popsal Jiří Jurda ml.

Ve chvíli, kdy olovo ztuhne, se plech otočí a líc je nachystaný pro to, aby ho mohl kovář propracovat do nejmenších detailů. Skříň hradní udírny je vysoká dva metry a široká metr. I s komínkem má přibližně 3,5 metru.

Setkání kovářů ze 14 zemí

Jiřímu Jurdovi ml. pomáhá v kovárně i jeho otec.

„Mám Helfštýn rád, a proto jsem se nebránil pomoci s vytvořením nějakého díla. Vývěsní štít vyráběl před třiceti lety společně se mnou i architekt Ladislav Palko,“ vzpomněl Jiří Jurda st.

Ten je prý rád, že se udírna bude nacházet v blízkosti vývěsního štítu. „Věci budou od sebe na dohled, a přitom je dělí třicet let,“ komentoval to jeho syn.

Podle kastelána hradu Jana Laura se tak Kovářské fórum vrací ke svým počátkům. Letos se totiž koná jeho jednatřicátý ročník.

„Spolu s Občanským fórem vzniklo před třiceti lety i to kovářské. Původní myšlenkou bylo, aby během týdne před Hefaistonem vzniklo něco, co bude sloužit hradu, ale bude také pěkně vypadat,“ vrátil se do minulosti Jan Lauro.

Na celosvětové setkání uměleckých kovářů - Hefaiston - míří o víkendu na pět stovek mistrů černého cechu z nejméně čtrnácti zemí.

Lidé mohou od soboty do neděle obdivovat nejen vystavené kované exponáty, ale také pozorovat při práci na rozžhavených výhních mistry černého cechu.