Houbařská sezona začne až koncem srpna, říká přerovský mykolog Polčák

Smaženice, kulajda nebo houbová omáčka. Milovníkům hřibů se teď jistě probudily všechny chuťové pohárky, na pořádné úlovky si však budou muset houbaři ještě počkat.

Houby. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Karel Rozehnal

Na Přerovsku a Hranicku momentálně nic neroste, na vině je hlavně sucho.



Není se co divit, počasí posledních měsíců růstu hub totiž nenahrává. Radovat se mohou tam, kde vydatně pršelo, ani tam ale není situace růžová.

„Červenec je nejteplejším měsícem v roce, houby prostě mají pauzu. V současné době začínají růst tam, kde vydatně zapršelo, to znamená Beskydy a Jeseníky, ale i odtud si lidé plné košíky rozhodně neodnesou, protože houby jsou červivé, to mám vyzkoušené,“ nastínil situaci v lese Jiří Polčák.

Autem z Beskyd do Přerova? Houby můžete vyhodit

Přerovsku se vydatnější srážky vyhýbají obloukem, houbaři tak mají zatím smůlu.

„Tady si na parádní úlovky budou muset milovníci houbaření ještě počkat. Momentálně se zde maximálně vyskytují vzácné druhy hub, ale to se opravdu jedná o výjimky, ty ani běžný konzument v podstatě není schopen rozpoznat,“ doplnil přerovský mykolog.



Ti, kteří se chystají navštívit oblasti, kde houby rostou, by měli mít na paměti fakt, že převoz hub v takovém počasí s sebou přináší jistá rizika.

„Při teplotách nad pětadvacet stupňů už nejsou pro houby dobré podmínky. Uchovávat je v těchto teplotách je veliké riziko. Pokud dáme například v Beskydech do auta košík hub a chceme ho dovézt do Přerova, tak ho potom můžeme vyhodit – houby se rychle zapaří,“ varoval Jiří Polčák.



Podle známého mykologa se ale například na podzim minulého roku houbám dařilo nadprůměrně.

„Houbařská sezona začne až koncem srpna. Lidé by ale měli na paměti, že je špatně, když jeden den zaprší a oni jdou hned druhý nebo třetí den do lesa. Chodí pak po lese a šlapou na podhoubí, a pak se diví, že nic neroste. To je špatně,“ řekl na závěr.