„Naše město bombardovala ruská vojska, a proto jsme utekli pryč i s dětmi a babičkou. Děti se doma strašně bály, plakaly při každém houkání sirény a střelbě. Nerozumí tomu, že Rusko okupuje Ukrajinu, je to pro ně psychicky náročné. I teď se děti vždy leknou, když zaslechnou větší hluk - třeba včera jsme jim museli vysvětlit, že se vedle jen hraje hokej,“ říká Jana Diada, která je ve své rodné zemi učitelkou ukrajinského jazyka a literatury.

Evgenia a syn uprchli, muž bojuje: Jsme vám moc vděční, říká ve frontě v Přerově

Velmi děkujeme za pomoc

Rodina naštěstí i na útěku zůstala pohromadě - pětiletý chlapec a dívenky ve věku 4 a 7 let náročnou cestu zvládli.

„Velmi děkujeme za pomoc, a za to, že máme takové přátele v cizí zemi,“ dodává.

Do Přerova přicestovaly ženy s dětmi už o víkendu.

„Po dlouhé cestě jsme dva dny odpočívaly, dnes už jsme navštívily Úřad práce a snažíme se najít nějaké zaměstnání, abychom se uživily. Pro mě jako učitelku ukrajinštiny to bude asi složitější, ale sestra pracuje ve zdravotnictví. Babička Oxana byla doma soukromou krejčovou, šila lidem oblečení. Musíme se hlavně naučit česky, to je teď hlavní,“ popisuje.

Z rodného města Černihiv nepřicházejí dobré zprávy a ženy mají strach o své blízké a přátele, kteří tam zůstali.

„Muži jsou ve válce a bojují. Naši rodiče s námi jít nechtěli, protože se báli cesty. Nemají tam ale vodu, jsou bez světla a elektřiny. Naštěstí jsme ve spojení alespoň telefonicky, máme o ně ale velký strach,“ dodává Jana Diadia.

Ukrajinské děti potřebují pediatry, ti jsou už teď přetíženi

Ze třiceti uprchlíků je deset dětí

Zázemí Hotelu Zimní stadion v Přerově už poskytlo azyl jednatřiceti uprchlíkům z Ukrajiny.

„Je to klasický hotel, takže bydlí na pokojích, kde mají sociální zázemí se sprchou a toaletami. Každá rodina má tedy svůj pokoj - je tam i malá kuchyňka a televize,“ přiblížil Jaroslav Odstrčil, který má provoz ubytovacího zařízení na starosti.

O uprchlíky je podle něj dobře postaráno.

„Z jídelny se jim dovážejí snídaně, obědy i večeře. Je tu klasická kuchyňka a město do hotelu v pondělí přivezlo i pračku a ledničku, takže jsme to hned zapojili. Ze salonku jsme udělali dětský koutek, ve kterém si mohou hrát děti,“ doplnil.

Rodiny putovaly z Ukrajiny původně do Prahy, ale protože byla zdejší zařízení pro uprchlíky přeplněná, převezli je do Českých Budějovic a následně do olomouckého KACPU.

Město Přerov se snaží rodinám, které utekly před válkou, zajistit, aby děti mohly co nejdříve nastoupit do škol a školek a zapomněly tak na strasti, které zažily.

„Ze třiceti uprchlíků, kteří bydlí na Hotelu Zimní stadion, je deset dětí ve věku od 5 do 14 let. Ty by měly co nejdříve nastoupit do škol a školek,“ řekla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Sociální pracovníci pomáhají lidem vyřídit mimořádnou okamžitou pomoc, kterou vyplácí Úřad práce.

„Jsou jim také nápomocni s vyřizováním chybějících dokladů, hledáním zaměstnání, zajištění lékaře a podobně. Pracovníci krizového řízení města řeší humanitární pomoc a nezbytné vybavení pro jejich pobyt. Zajišťujeme pro ně i stravu a ošacení,“ uzavřela.

Nápor na úřadu práce: uprchlíci žádají o dávku pomoci i hledají místa