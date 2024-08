„Otevření hotelu Strojař bylo samozřejmě velkolepé, protože zde vznikly nové byty pro novomanžele, které v té době nebylo jednoduché sehnat. Restaurace byla moderní, pěkná, každou sobotu se tu konaly taneční večery a v prvním poschodí vzniklo trochu luxusnější ubytování, určené pro zahraniční návštěvníky Přerovských strojíren,“ dodal.

Úspěch měl Lázeňský košíček

Legendární postavou restaurace Strojař byl ve své době provozovatel Karel Mikeš. „Charismatická postava, vysoký chlap a výrazná osobnost - už od těch sedmdesátých let. Ke Strojaři neodmyslitelně patřil. S manželkou dnes žije v Luhačovicích,“ vrátil se do minulosti Bohuslav Přidal.

Restaurace Strojař se stala vyhlášenou díky vynikající kuchyni. V minulosti ji totiž provozovali také majitelé Šimkovi, pozdější vlastníci vyhlášené přerovské restaurace U Labutě. „Právě Šimkovi tam dělali velice zajímavá jídla, zaměřená na zahraniční kuchyni - vietnamské nebo čínské speciality byly velice populární,“ zmínil Přidal.

Ani v devadesátých letech ale život v restauraci Strojař neutichl - Přerovany lákala skvělá jídla a žila také terasa, kde se v létě grilovalo, a vyhrávala tu kapela Šediváci. Provozovatelem se stal na přelomu milénia Peter Chantúr, který dnes vlastní Penzion s restaurací U Slunce.

„V restauraci bylo skvělé zázemí i pro pivo, čepovala se zde Plzeň, která byla vyhlášená. Ze specialit, které měli lidé rádi, jsme převzali Lázeňský košíček, což byl bramborák s masem. Hosté ale chodili i na typickou českou kuchyni. Vybudoval jsem na terase zahrádku s dětským koutkem, která byla hojně navštěvovaná maminkami s malými dětmi,“ vylíčil bývalý provozovatel restaurace Strojař Peter Chantúr.

Podle něj navštěvovali lidé restauraci ve velkém i počátkem nového tisíciletí. „Z kuchařů zde vařili třeba David Bubeník nebo Petr Vácha,“ doplnil Chantúr. Ten měl v minulosti plány, že Strojař odkoupí a vybuduje zde moderní hotel, který v Přerově chyběl. „Byl by to krásný hotel, vždyť kapacita byla 369 lůžek. Měl jsem zpracovaný i projekt, který počítal s využitím sousedního parkoviště. Plány ale padly poté, co objekt do svého majetku získala armáda,“ vysvětlil.

Restaurace Strojař skončila

Osud restaurace Strojař provázely stejné turbulence, jakými procházel rozlehlý ubytovací komplex. Po odchodu vojáků z Přerova město odkoupilo Strojař od armády, a to za částku 42,5 milionu korun. Důvodem byly obavy veřejnosti ze vzniku nové sociální ubytovny. Po dlouhých debatách, co ve Strojaři vznikne, se nakonec radní rozhodli objekt zbourat a na jeho místě vybudovat moderní komplex pro účely bydlení.

Demolice zchátralého hotelu Strojař je podle městské architektky Alice Michálkové jedinou možností. Tepelně technické a akustické parametry objektu už totiž neodpovídají dnešním normám.

Budova má být zbourána v příštím roce.

„Projekt demolice poběží paralelně se soutěžním dialogem. V letošním roce budeme soutěžit projektanta na odstranění stavby a v tom příštím by mělo dojít k samotné demolici,“ uvedl náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Po demolici chce město na parcele vybudovat moderní rodinné bydlení pro preferované profese - například učitele, lékaře či policisty.

„Pokud všechno dobře půjde, mohl by být v únoru příštího roku vybrán finální návrh, který by se dopracoval do podoby kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby. Samotné náklady na výstavbu vzejdou ze soutěžního dialogu a projektové dokumentace. Soutěžní dialog by nám měl pomoci i s otázkou případné dotace na tuto stavbu - soutěžící by se totiž měli zamýšlet i nad formami financování,“ doplnil Vladimír Lichnovský.

Zda bude součástí nového komplexu také restaurace, která zde v minulosti byla, je zatím ve hvězdách.