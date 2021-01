Záměr na využití rozlehlého komplexu, ve kterém je 144 pokojů, přitom začal slibně - i přes to, že jej radní kupovali pod tlakem. „Objekt jsme od armády získali zhruba za cenu, kterou tehdy nabídl jeden ze zájemců. Když jsme si uchazeče lustrovali, zjistili jsme, že obě společnosti podnikají s ubytovnami. Museli jsme tedy zatáhnout za záchrannou brzdu,“ vrátil se do minulosti přerovský radní Petr Vrána (ANO). Strojaři podle něj reálně hrozilo, že se z něj stane ubytovna, kterou zaplní nepřizpůsobiví. „Nabyli jsme ale nemovitost, kterou jsme nepotřebovali a nevěděli, co si s ní počít,“ přiznal.

Verzí, co se Strojařem dál, bylo několik - mluvilo se o jeho využití pro potřeby magistrátu, ale zazněl i návrh na demolici. Na jednání zastupitelstva v roce 2017 panovala vzácná shoda, aby město bývalý hotel využilo pro potřeby seniorského bydlení.

Populace v Přerově totiž stárne a seniorů přibývá.

„Projektový tým přišel s návrhem, že by ve Strojaři mohlo vzniknout 22 bezbariérových bytů s pečovatelskou službou - na každý z nich by město čerpalo dotaci až ve výši 600 tisíc korun. Dále tu mělo být 30 až 50 malometrážních bytů, které by byly obsazovány pouze seniory,“ přiblížila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová. Součástí by bylo i komunitní centrum, kde by se lidé scházeli.

Opozice skřípe zuby

Záměr se ale zadrhl počátkem roku 2018, kdy se zastupitelé neshodli na ceně za projekt. Částka 8 milionů korun se jim zdála příliš vysoká, a od té doby už se o Strojaři téměř nemluví.

Přerovští radní přiznávají, že na rekonstrukci Strojaře, která by přišla nejméně na 120 milionů korun, není vhodná doba.

„V plánu investic na letošní rok to zařazené není, protože došlo ke snížení příjmů města o dvacet procent a priority jsou jiné,“ uvedl primátor města Petr Měřínský (ANO).

Přerov chce zvelebit náměstí - a přednost před Strojařem dostala rekonstrukce bývalého Blažkova domu či nevzhledné administrativní budovy.

Opozice neustálé odsouvání záměru kritizuje.

V rozpočtu města se opakovaně z roku na rok převádí částka 3,292 milionů korun na projekt. Na údržbu Strojaře je pro letošní rok vyčleněno 185 tisíc korun.

„Rada města si neví se Strojařem rady, nebo lépe řečeno - vůbec jej neřeší. Jak jinak si vysvětlit dvouletou nečinnost? Mělo by se jasně říct, jestli ho chceme opravit, nebo blokované peníze uvolnit na jiné akce. Pokud radní neví, co s budovou, ať vyhlásí ideovou soutěž, která přinese nové nápady,“ soudí zastupitel Jan Horký (SpPP).

Nečinnost vadí i Josefu Neklovi (KSČM).

„Není to jediná budova ve městě, která se koupila za spoustu peněz, a pak se nevědělo, co s ní - třeba Chemoprojekt. Je trestuhodné, že se stále nic neděje. Vůbec bych se nedivil tomu, kdyby se budova opět někomu prodala za hubičku, a ten s ní udělal něco, co bude pro město nevýhodné,“ řekl.

Netradiční řešení

S netradičním řešením, co se Strojařem, přišel třeba architekt Karel Goláň, který se ve své diplomové práci zabýval „dekonstrukcí“ a recyklací objektu. Budovu by částečně rozebral a z panelů postavil další domy v okolí. Část hotelu by prošla opravou.

„Pro studii jsem si vybral dva bloky panelových domů - tím prvním je Strojař, druhým Přerovanka. Jde o to, rozbít strukturu těchto objektů a stavby vrátit zpět do historické části,“ vysvětlil Karel Goláň.

Strojař inspiroval také diplomovou práci Nely Greisslerové v loňském roce. Ta se zase věnovala úpravám hotelu pro účely bydlení a místo unifikovaných jednotek 1+kk a 2+kk upravuje prostory tak, že vznikají různorodé byty s bohatou nabídkou: menší jednotky pro páry, byty 2+kk, 3+kk, pro studenty nebo dokonce luxusnější 5+kk, propojitelné s menšími 2+kk, takže vznikne vícegenerační bydlení.

* Hotelový dům Strojař byl postaven koncem 60. let minulého století jako svobodárna pro zaměstnance Přerovských strojíren.

* V 90. letech byl objekt v majetku města Přerova

* V roce 1998 byl převeden do vlastnictví ministerstva obrany a sloužil jako ubytovna pro vojáky. Poté, co armáda v roce 2013 opustila letiště, je Strojař nevyužívaný.

* Od roku 2014 byl zrušen i provoz restaurace, která na nemovitost navazovala.

* Město koupilo Strojař od ministerstva obrany v roce 2016 za 42,5 milionu korun.

* V devítipodlažní panelákové stavbě z roku 1968 je 144 pokojů