Sborově nadávali na nesmyslnost vládních opatření, která sice umožňují, aby byla v supermarketech hlava na hlavě, ale nedovolí hrstce přátel zajít si „na jedno“.

„Co na to říct? Je to blbost. V hospodách nikdo není a obchody jsou narvané až po strop. Je to celé nesmysl,“ říká pan Luboš, který přišel ve čtvrtek do přerovské pivnice K2 ještě předtím, než se jeho oblíbený podnik zase uzavře. Jeho známý přitakává. „Autobusy, trolejbusy, tramvaje, všechno je plné lidí. A tady se budou zavírat hospody, ve kterých sedí deset lidí? Nechápu to,“ diví se pan Milan.

Nedaleko výčepu sedí skupinka přátel, sledují televizi a dobře se baví. Místa je tu dost, mezi stoly jsou rozestupy.

„Nevěřím tomu, co se o tom všem říká, podle mě je to jedna velká habaďůra, celej ten covid,“ hodnotí situaci jeden z hostů a napije se piva. „Na zdraví,“ zvedá půllitr.

Provozovatele hospod a restaurací čeká v příštích dnech scénář, jaký už jednou zažili. Musejí zlikvidovat načaté sudy s pivem a zbavit se zásob.

„Zavíráme už potřetí, takže to není žádná novinka. Musíme se s tím ale nějak popasovat a doufejme se, že se z toho zase dostaneme a jaro a léto nám to vrátí. Peníze z covid nájemného 1 a 2 nám trochu pomohly, uhradily ale jen polovinu nájmu po dobu tří měsíců, zatímco náklady na provoz nikdo neřeší. Snad to zvládneme, ale pár hospod asi spadne, protože nemají rezervy,“ uzavřel provozovatel restaurace Marek Dostál.