„Problémem nejsou jen vysoké energie, ale i nedostatek personálu a zdražování potravin. Kdyby se to mělo promítnout do cen na jídelním lístku, tak jsme bez hostů. Upravili jsme provozní dobu, a od pondělí do středy je otevřeno jen do 15 hodin, od čtvrtku do soboty už normálně. Počkáme, až přijde vyúčtování, a pak budou následovat další kroky,“ shrnul provozovatel restaurace U Madony Petr Peterka.

Zavřená je aktuálně oblíbená restaurace Kormorán v ulici Za mlýnem, která má kapacitu padesáti míst a je zde i letní zahrádka. Provozovatelka zde ukončila činnost.

„Hlavním důvodem uzavření restaurace je ale rekonstrukce, která je v plánu. Od března znovu otevřeme,“ ujistil majitel František Vévoda.

Legendární hospůdka Aniččin dvůr končí. Zavře i vyhlášené květinářství

Náročné období zažívá i restaurace Na Jižní, kde je možnost ubytování.

„Zavírání nám nehrozí, ale není to radostné. Veškeré úspory, které jsme měli, padly na úhradu energií a záloh. Zálohy se totiž zvedly jednou tolik a zastropování cen je nedostatečné. Zvedá se i vodné a stočné nebo poplatek za komunální odpad, i to tvrdě pocítíme,“ popsal provozovatel František Karger.

„I přes nárůst cen energií, vody a potravin jsme ale meníčka nezdražili a jsme jedni z nejlevnějších ve městě. Pokud bychom to udělali, zařadili bychom se jen do peletonu ostatních, a to nechceme,“ poznamenal.

Živí nás trachty

Podnik se snaží bojovat o přízeň hostů různými způsoby.

„Silvestr jsme dělali s hudbou a dokonce lidem umožnili, aby si s sebou vzali na oslavu vlastní jednohubky. Stáváme se také specialisty na pohřby, a protože jsme blízko hřbitova, jsou u nás často trachty. Lidé se k nám tedy vracejí,“ řekl František Karger.

Výhodou je možnost ubytování a pořádání školení.

„Snažíme se bojovat na všech frontách, máme pivnici, restauraci i hotel, takže se to navzájem doplňuje. Jeden podrží druhého,“ zmínil Karger, který provozuje i restauraci v Michalově. „Tam jsme ale museli koncem října zavřít, teď jen temperujeme a v dubnu jsme připraveni znovu otevřít,“ nastínil.

Chystejte si róby, plesová sezona na Přerovsku se vrací v plné síle

Podle Marka Dostála, který ve městě provozuje sedm hospod, je důvodů dnešní krize více.

„Některé hospody zavírají, protože nezmodernizovaly topení, mají zastaralý kotel a velkou spotřebu plynu. Další věcí je personál, který je těžké sehnat. Významným faktorem je ale i hospodaření. Nás se krize naštěstí tak výrazně nedotkla a budeme koncem ledna otevírat další podnik, KOM-IN v Předmostí,“ uvedl.

Plesů ubylo

Fakt, že bývá pro mnohé majitele restaurací a hospod měsíc leden zlomový, potvrdil i Tomáš Konečný, obchodní ředitel společnosti Pivovary CZ Group, pod niž spadají značky Zubr, Litovel a Holba.

„Nenabralo to zatím dramatický směr ani nahoru ani dolů, v tuto chvíli vyhodnocujeme měsíc prosinec. Je vidět různé přístupy majitelů - někteří přecházejí na omezení provozu a otevírací doby a soustředí se na konec týdne. Zaznamenali jsme však, že se zejména na vesnicích snížil počet tradičních plesů kvůli zvýšení cen za pronájem sálu. Obce a spolky tedy nepořádají takové množství zábav a plesů jako v minulých letech a některé zaběhnuté akce z kalendáře zcela vypadly,“ zhodnotil Tomáš Konečný.