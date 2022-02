„Bylo to poznat hned první den, kdy přišlo mnohem více lidí. Štamgasty to potěšilo a už se nám pěkně plní rezervace i na valentýnské víkendové menu. Doufáme tedy v lepší zítřky,“ řekl spolumajitel restaurace U Labutě Ladislav Šimek.

Zatímco pivnice měla i v době, kdy bylo nutné se prokazovat certifikáty, plný provoz, restaurace v prvním patře fungovala jen omezeně.

„Už se ale chceme vrátit k normálu a otevřené bude i v restauraci od středy do neděle,“ poznamenal.

Na Jižní hosty "nelustrovali"

Žádný rozdíl po rozvolnění opatření naopak nepocítili v restauraci Na Jižní v Přerově. Ta se totiž k opatření postavila po svém a odmítla své hosty lustrovat.

Nepožadovala po nich loni na podzim potvrzení o bezinfekčnosti, ani později doklad o očkování. Provozovatel František Karger postup konzultoval s právníky.

„Protože jsme se vydali touto cestou, neměli jsme nouzi o hosty a nezaznamenali žádný úbytek. Vyhlásili jsme takzvanou volnou zónu a vyvěsili na dveře ceduli, že neřešíme očkované ani neočkované. I v zimě k nám chodí spousta lidí - pořádáme v pátek pravidelné večery s živou hudbou a rezervace jsou vždy plné. Je vidět, že se lidé chtějí bavit a posezení s přáteli jim chybí,“ zmínil.

Provozovatel si podle svých slov za celou dobu nevšiml, že by někdo ze zákazníků nebo personálu onemocněl.

„Měli jsme tu samozřejmě i návštěvu z hygieny a policie, ale předali jsme jim rozhodnutí správního soudu, které je vyhotovené na sedmnácti stránkách,“ konstatoval.

Místo zábavy chata či nákupy v Polsku

I když by se zdálo, že po rozvolnění opatření nastaly majitelům restaurací lepší časy, situace zdaleka není tak růžová. Mnozí totiž potvrzují změnu chování zákazníků.

Lidé jsou opatrní a nechtějí moc utrácet. Zejména na vesnicích popíjejí party přátel v garážích a raději si koupí samovýčep, jako v období tvrdého lockdownu.

„Všichni se vyděsili energetické krize, takže si berou do práce jídlo do krabičky, aby šetřili domácí rozpočet. Na obědy přijde do měšťáku tak padesát lidí,“ řekl Jaroslav Urbanec, který je nejen provozovatelem restaurace v Městském domě, ale i jídelny „Modrák“ na Žerotínově náměstí.

Městský dům přitom touto dobou v době před covidem praskal ve švech - konaly se zde stužkovací plesy maturantů, sezona byla v plném proudu.

„Opatření zničila gastrobyznys a je vidět, že i kultura uvadá. Přerováci, kteří chtějí utrácet, jedou teď na víkend na hory. Během pandemie se také hodně rozmohlo chalupářství a chatařství. Velmi oblíbené jsou v poslední době i výlety do Polska, kde si lidé natankují levnější benzín a pořídí nákupy levněji než doma. To je tedy pro nás nová informace a nový trend,“ uzavřel Jaroslav Urbanec.

